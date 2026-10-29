Haos na ulicama Madrida nakon željezničke nesreće: Građani traže odgovornost za 68 izgubljenih života

Najmanje 68 osoba poginulo je u srijedu u sudaru dva brza voza južno od Madrida, dok je 80 ljudi povrijeđeno. Nakon nesreće, stotine demonstranata okupile su se u Madridu, tražeći ostavke članova španske vlade zbog još jedne teške željezničke nesreće u ovoj godini. Tokom protesta došlo je do sukoba s policijom, koja je upotrijebila suzavac.Demonstranti su policiju gađali bocama i bakljama, izražavajući nezadovoljstvo zbog sigurnosti željezničkog saobraćaja i tražeći političku odgovornost za nesreću.

Istraga o uzrocima sudara

Brzi voz kompanije Renfe (Renfe) udario je u zaustavljeni voz kompanije Irjo (Iryo). Riječ je o najsmrtonosnijoj željezničkoj nesreći u Evropi od 2013. godine. Broj poginulih potvrdio je predsjednik regionalne vlade Kastilje-La Manče Emilijano Garsija-Pež (Emiliano García-Page).

Prema pisanju Reutersa, spasioci ni do večeri nisu mogli sa sigurnošću utvrditi hoće li nakon pomjeranja vagona biti pronađeno još žrtava. Ministrica zdravstva Monika Garsija (Mónica García) saopćila je da je 15 povrijeđenih u izuzetno teškom stanju.Prema podacima regionalne vlade, u vozu kompanije Irjo nalazilo se 147 putnika, dok su u vozu kompanije Renfe bila 397 putnika. Sudar se dogodio oko devet sati ujutro. Dva vagona voza Irjo iskočila su iz šina, a najmanje tri vagona survala su se niz nasip s uzdignutog dijela pruge,piše Avaz

Sporni signali i odluke

Ministar saobraćaja Oskar Puente (Óscar Puente) izjavio je da se crveni signal uključio zbog prekida u računarskoj komunikaciji, što je automatski zaustavilo željeznički saobraćaj. Nakon toga donesena je pogrešna odluka da se voz kompanije Renfe ponovo pokrene.Iz kompanije Renfe saopćili su da se njihov voz nastavio kretati prema dobijenim uputama, nakon čega je udario u voz kompanije Irjo, koji je stajao iz razloga koji im nisu poznati.

Dodali su da će detaljan slijed događaja biti utvrđen istragom. Kompanije Irjo i Adif, državna firma koja upravlja željezničkom infrastrukturom, nisu odgovorile na upit Reutersa.Sančez obećao istragu,piše Avaz

Španski premijer Pedro Sančez (Pedro Sánchez) izjavio je da je cijela zemlja u žalosti te obećao da će okolnosti nesreće biti detaljno istražene.

– Ako budemo morali dodatno pojačati sigurnost kako bismo vratili povjerenje u naš sistem brzih vozova, to ćemo i učiniti. Za zemlju poput Španije neprihvatljivo je da u istoj godini ima dvije nesreće brzih vozova – poručio je Sančez.

Opoziciona Narodna partija otkazala je sve predizborne aktivnosti planirane za taj dan.

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