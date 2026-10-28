Raste cijena gasa u Evropi

Prema podacima s burze TTF, cijena plinskih terminskih ugovora u jednom je trenutku dosegla 100.785 eura po megavat-satu, odnosno oko 1.058 eura za 1.000 kubičnih metara, što je najviše od energetske krize povezane s ratom u Ukrajini.

Popunjenost europskih skladišta plina krajem listopada iznosi 74,6 posto, što je znatno ispod uobičajene razine za ovo razdoblje, a tvrtka Qatar Energy produžila je obustavu isporuka određenim kupcima do kraja prosinca, izvijestio je Reuters.

Zasad europske vlade izbjegavaju povratak skupim mjerama poput kontrole cijena i smanjenja poreza, jer su proračuni opterećeni, a troškovi zaduživanja visoki.

Trgovci se boje da će se s dolaskom zime europske zemlje naći u konkurenciji s azijskim zemljama za ograničene zalihe ukapljenog prirodnog plina (LNG), izvijestio je Bloomberg.

Potražnja iz Azije mogla bi dodatno povećati konkurenciju i povisiti cijene plina, upozoravaju tržišni stručnjaci.

Prema zvaničnim podacima sa referentne holandske berze TTF, fjučersi gasa usred dana dostigli su 100,78 eura po MWh (što odgovara cijeni od oko 1.058 eura za 1.000 kubnih metara).

Bliski istok i niske zalihe diktiraju skok cijena

Iza ovog naglog skoka cijena stoji splet nepovoljnih okolnosti na globalnom tržištu:

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku: Geopolitičke tenzije i opasnost od poremećaja u snabdijevanju naftom i gasom iz ovog regiona stvorile su veliku nervozu među trgovcima.

Kriza sa snabdijevanjem iz Katara: Državna kompanija QatarEnergy produžila je odluku o obustavi isporuka tečnog prirodnog gasa (LNG) za pojedine evropske (poput italijanskog Edisona) i azijske kupce sve do kraja decembra.

Praznija skladišta uoči zime: Popunjenost evropskih skladišta gasa krajem oktobra iznosi svega 74,6%, što je znatno ispod uobičajenog prosjeka i ciljeva propisanih za ovaj period godine.

Strah od borbe za LNG između Evrope i Azije

Tržišni analitičari upozoravaju da bi dolaskom hladnijih dana Evropa mogla ući u direktno nadmetanje s azijskim kupcima za ograničene količine tečnog gasa (LNG), što prijeti dodatnim pumpanjem cijena.

Za razliku od 2022. godine, evropske vlade trenutno oklijevaju sa uvođenjem masovnih subvencija, ograničavanjem cijena ili smanjenjem poreza, s obzirom na to da su državni budžeti znatno opterećeni, a troškovi zaduživanja visoki.

Izvor: B92 / Reuters / Bloomberg

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