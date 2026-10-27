Kineski horoskop za novembar 2026.

Prema kineskom kalendaru, 2026. godina je u znaku Vatrenog Konja, a od 7. novembra počinje period poznat kao Lidun, odnosno početak zime, koji se povezuje sa mesecom Zemljane Svinje. U tradicionalnoj kineskoj astrologiji ovaj period simbolično se vezuje za usporavanje tempa, promišljanje odluka, završavanje započetih poslova i prepoznavanje prilika koje su ranije možda bile zanemareneTigar

Godine rođenja: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. i 2022.

Za osobe rođene u znaku Tigra novembar bi mogao da bude mesec u kojem će se konačno pokrenuti stvari koje su dugo stajale u mestu. Prema tradicionalnom kineskom horoskopu, Tigar i Svinja ostvaruju skladnu vezu, zbog čega bi pripadnici ovog znaka mogli da primete da se prepreke lakše savladavaju, a komplikovani zadaci postaju jednostavniji.

Posebno povoljne okolnosti mogle bi da se pojave u situacijama u kojima se već duže čeka na odgovor, dogovor ili konačno rešenje. Moguće je da će se pojaviti osoba spremna da pruži pomoć, zanimljiva poslovna ponuda ili prilika da se završi nešto što je dugo oduzimalo vreme i energiju.

Ipak, povoljan period ne znači da treba donositi odluke bez razmišljanja. Tigrovima se savetuje da pažljivo procene svaku novu mogućnost i da ne propuste priliku zbog preterane brzopletosti. Ako budu spremni da spoje odlučnost sa strpljenjem, novembar bi mogao da im donese značajan pomak ka ciljevima koje su sebi odavno postavili.

Zec

Godine rođenja: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. i 2023.

Zec je još jedan znak kojem bi novembar mogao da donese lepe vesti i napredak u oblastima koje zahtevaju kreativnost, komunikaciju i saradnju sa drugim ljudima. U tradicionalnoj kineskoj astrologiji Zec, Svinja i Koza povezani su u skladnu kombinaciju, koja se simbolično dovodi u vezu sa elementom Drveta.

Za pripadnike ovog znaka posebno bi mogla da bude važna podrška okoline. Ono što su ranije pokušavali da ostvare sami, uz mnogo truda i neizvesnosti, sada bi moglo da postane dostižnije zahvaljujući kolegama, poslovnim partnerima ili ljudima koje će tek upoznati.

Novembar bi mogao da bude povoljan i za pokretanje kreativnih projekata, razmenu ideja i obnavljanje kontakata koji su se vremenom izgubili. Zec bi trebalo da obrati pažnju na razgovore i predloge koji na prvi pogled deluju sasvim obično, jer upravo kroz svakodnevne susrete može da se otvori put ka novim mogućnostima.

Umesto da sve obaveze preuzima na sebe, pripadnicima ovog znaka više bi koristilo da prihvate pomoć i dozvole drugima da učestvuju u ostvarivanju njihovih planova.

Koza

Godine rođenja: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015. i 2027.

Koza se, prema kineskom horoskopu, ubraja među glavne favorite novembra 2026. godine. Period Svinje tradicionalno se smatra skladnim za ovaj znak, pa bi pripadnici Koze mogli da osete da se trud koji su ulagali tokom prethodnih meseci konačno isplati, naročito u oblastima u kojima su počeli da sumnjaju u uspeh.

Veliku ulogu mogle bi da odigraju veze sa drugim ljudima, kako na privatnom tako i na poslovnom planu. Novo poznanstvo, neočekivan razgovor ili obnavljanje saradnje sa osobom iz prošlosti mogli bi da otvore vrata perspektivnom projektu ili ponudi koju ranije nisu razmatrali.

Za Koze je važno da ne očekuju da se sve promeni preko noći, već da pažljivo razmotre mogućnosti koje im se ukažu. Simbolika Zemljane Svinje povezuje se sa promišljenim odlukama, planiranjem i učvršćivanjem postojećih pozicija, pa bi novembar mogao da bude dobar trenutak za pripremu budućih koraka, umesto za nepotrebne rizike.

Ukoliko ostanu dosledne svojim ciljevima i budu spremne da iskoriste podršku ljudi kojima veruju, Koze bi kraj jeseni mogle da dočekaju sa više optimizma i jasnijom predstavom o tome u kom pravcu žele da nastave.

Pacov

Godine rođenja: 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008. i 2020.

Pacov se u pojedinim tumačenjima kineskog horoskopa takođe ubraja među znakove kojima bi novembar mogao da donese povoljnije okolnosti. Iako se ne nalazi u najužoj grupi glavnih favorita, pripadnici ovog znaka mogli bi da prepoznaju prilike koje će im pomoći da unaprede svoje planove ili reše pitanja koja su dugo ostajala po strani.

Za Pacove bi ovaj period mogao da bude prilika da preispitaju dosadašnje odluke, bolje organizuju obaveze i obrate pažnju na mogućnosti koje ranije nisu smatrali dovoljno važnim. Najviše koristi mogli bi da imaju od strpljivog pristupa i spremnosti da razmotre različita rešenja pre nego što naprave sledeći korak,piše Stil

Bivo

Godine rođenja: 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. i 2021.

Ni Bivoli ne bi trebalo da zanemare mogućnosti koje donosi novembar. U pojedinim tumačenjima istočnog horoskopa i ovaj znak nalazi se u proširenoj grupi onih kojima bi period Zemljane Svinje mogao da bude naklonjen.

Za pripadnike Bivola ovo bi mogao da bude trenutak da se vrate nedovršenim obavezama, preispitaju planove i naprave konkretnije korake ka stabilnosti koju žele da postignu. Umesto naglih poteza, više bi im odgovarali promišljanje, strpljenje i oslanjanje na iskustvo koje su stekli tokom prethodnog perioda.

Ipak, najpovoljniji izgledi u ovom horoskopskom tumačenju i dalje se pripisuju Tigru, Zecu i Kozi, kojima bi novembar mogao da donese najviše prilika za napredak i približavanje davno postavljenim ciljevima.

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