Razlozi zbog kojih se isplati reći zbogom gaziranim napicima

Prehrambena stručnjakinja dr. Frenki Filips (Frankie Phillips) za BBC ističe da su gazirana pića vrlo kisela te da mogu dovesti do erozije zubne cakline, odnosno postupnog oštećenja zaštitnog sloja zuba. Za razliku od hrane koja nam osigurava energiju i važne nutrijente, zaslađena gazirana pića nude uglavnom samo šećer, bez ikakve nutritivne vrijednosti. Osim toga, njihova konzumacija povezuje se s većim rizikom od dijabetesa tipa 2.

Iako gazirani napici mogu kratkotrajno podići energiju, taj učinak brzo nestaje i često ga prati nagli pad, zbog čega se osjećamo još umornije. Kada ih izbacimo, razina energije postaje stabilnija, a iscrpljenost tokom dana rjeđa. Mnogi primijete i poboljšanje sna, jer brojna gazirana pića sadrže kofein koji otežava uspavljivanje i narušava kvalitetu odmora.

Gazirani sokovi često su puni skrivenih kalorija koje se lako nakupljaju, a ne daju osjećaj sitosti. Njihovim izbacivanjem smanjuje se unos kalorija, nadutost je manja, a lakše je i održavati zdravu tjelesnu težinu. Prema dr. Livingudu (Livingood), čak i manja količina ovih napitaka može negativno utjecati na jetru i srce, dok smanjenje unosa za samo jednu limenku dnevno može znatno sniziti rizik od srčanih bolesti.

Pozitivan učinak vidi se i na zubima, jer se smanjuje rizik od karijesa, osjetljivosti i oštećenja cakline. Na kraju, prestanak konzumacije gaziranih pića može poboljšati i izgled kože. Ten može postati čišći, svježiji i blistaviji već nakon nekoliko sedmica, prenosi Avaz.

