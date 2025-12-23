12 razloga zašto biste mogli osjetiti bol nakon intimnog odnosa

Kako navodi Health, fizički uzroci bolnog seksa mogu uključivati ​​razne infekcije, povrede i temeljna stanja poput endometrioze.

Gljivične i bakterijske infekcije

Infekcije koje mogu uzrokovati upalu i bol ili peckanje nakon seksa uključuju: bakterijsku vaginozu, infekcije mokraćnog sistema i gljivične infekcije.

Gljivičnu infekciju možete liječiti antifungalnim lijekovima. Antibiotici obično liječe infekcije mokraćnog sistema i bakterijsku vaginozu. Kako biste spriječili infekcije mokraćnog sistema, mokrite nakon seksa, ostanite hidrirani i izbjegavajte kupke ili mirisne proizvode na genitalijama.

Spolno prenosive infekcije

Spolno prenosive infekcije poput klamidije, gonoreje, herpesa i trihomonijaze uzrokuju upalu vagine koja čini spolni odnos bolnim.

Ljekar će propisati antibiotike za liječenje spolno prenosivih infekcija uzrokovanih bakterijama. Ne postoji lijek za herpes, ali antivirusni lijekovi mogu smanjiti rizik od širenja i izbijanja bolesti. Korištenje barijernih metoda, poput kondoma pomaže u sprječavanju spolno prenosivih infekcija.

Upalna bolest zdjelice

Zdjelična upalna bolest je infekcija gornjih reproduktivnih organa. Uobičajeni uzroci su gonoreja ili klamidija. U mnogim slučajevima, specifičan uzrok nije jasan.

Simptomi mogu uključivati: apsces (zaražena kvržica ispunjena gnojem), krvarenje tokom ili između menstruacija, duboku bol u zdjelici tokom seksa, visoku temperaturu, bol u donjem dijelu trbuha ili zdjelice i bol prilikom mokrenja.

Antibiotici mogu liječiti upalnu bolest zdjelice. Bilo kakva šteta poput ožiljaka ili oštećenja jajovoda može biti trajna.

Vaginalna suhoća

Trenje od penetrativnog seksa može dovesti do vaginalne boli ako nemate dovoljno lubrikacije.

Hormonske promjene također mogu dovesti do suhoće i boli. Uzroci nižeg nivoa estrogena uključuju: dojenje, menopauzu ili trudnoću.

Ljekar može predložiti vaginalni estrogen, hidratantne kreme ili lubrikante kako bi ublažio suhoću povezanu s hormonima. Također možete isprobati više predigre ako nedostatak uzbuđenja uzrokuje suhoću.

Povreda genitalija

Povreda tokom poroda ili epiziotomije može uzrokovati bol tokom seksa, posebno ako se još uvijek liječite. Oštećenje glavića penisa ili kožice također može uzrokovati bolove.

Možete se suzdržati od spolnih odnosa dok povrede zacjeljuju kako biste izbjegli iritaciju i bol. Masaže ili lidokainski gel na osjetljivom ožiljnom tkivu mogu liječiti dugotrajnu bol. Prije nego što pokušate s lokalnim tretmanima, posavjetujte se s ljekarom.

Nadražujuće tvari za kožu

Mirisni vaginalni proizvodi, spermicidi i lateks kondomi mogu uzrokovati iritaciju kože koja čini spolni odnos bolnim, posebno ako ste alergični na njih. Nonoksinol-9, sastojak spermicida, može iritirati vaginu i penis.

Nemojte koristiti mirisna sredstva za čišćenje unutrašnjosti vagine. Oni mogu iritirati osjetljivu vaginalnu kožu i povećati rizik od infekcija.

Alergijske reakcije

Alergija na lateks kondome može uzrokovati svrbež, peckanje i bol koji se pogoršavaju tokom seksa. Neke su osobe alergične i na spermu, ali to je rijetko. Preosjetljivost na ljudsku sjemenu plazmu može uzrokovati upalu i bol vagine kao odgovor na proteine ​​u spermi.

Možete koristiti poliuretanske kondome ili kondome od prirodne janjeće kože kako biste izbjegli bol. Kondomi od janjeće kože ne štite od spolno prenosivih infekcija.

Endometrioza

Endometrioza može uzrokovati duboku, oštru bol unutar vagine ili zdjelice tokom ili nakon spolnog odnosa. Do toga dolazi kada tkivo slično sluznici maternice raste izvan maternice. Ti izrasli tkiva mogu uzrokovati upalu i bol.

Ostali simptomi endometrioze uključuju: probavne tegobe, neplodnost, nepravilno krvarenje, bolne menstrualne grčeve i disfunkciju zdjeličnog dna.

Operacija uklanja izrasline tkiva i ublažava bol, ali izrasline se mogu vratiti. Hormonska kontracepcija i lijekovi protiv bolova mogu biti korisni.

Oblik i veličina penisa

Možete osjećati bol tokom i nakon seksa ako vaš partner ima vrlo debeo ili dug penis. Izrazito zakrivljen penis može učiniti seks bolnim. Zakrivljeni penis najčešće je uzrokovan Peyroniejevom bolešću, u kojem ožiljno tkivo uzrokuje savijanje penisa.

Pokušajte koristiti lubrikant i postupajte polako kako biste spriječili bol. Razgovor s partnerom o tome šta vam prija, a šta ne, također može pomoći. Liječenje zakrivljenog penisa može uključivati ​​injekcije za razbijanje ožiljnog tkiva. Teški slučajevi mogu zahtijevati operaciju.

Nagnuta maternica

Maternica koja se naginje unazad, može uzrokovati bol tokom spolnog odnosa. Cerviks je nagnut bliže vaginalnom kanalu, što ga iritira.

Nagnuta maternica ne znači da spolni odnos mora biti bolan. Komunicirajte s partnerom i fokusirajte se na položaje koji omogućuju plitku penetraciju.

Stres ili anksioznost

Dokazano je da stres i anksioznost uzrokuju nelagodu tokom seksa što može dovesti do boli. Oboje može uzrokovati bol u vulvi, koja uzrokuje bol i peckanje.

Kognitivno-bihevioralna terapija može pomoći u smanjenju negativnih misli. Također možete isprobati tehnike opuštanja poput meditacije.

Trauma

Ako ste prethodno doživjeli seksualnu traumu, možete imati vaginizam (nevoljni grčevi vaginalnih mišića). To može učiniti vaginalni seks bolnim ili nemogućim.

Stimulacija klitorisa može vam pomoći da se uzbudite. Također možete isprobati savjetovanje, fizikalnu terapiju, vježbe za dno zdjelice i lijekove, prenosi Klix.

