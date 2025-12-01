Opasni virus je počeo da se širi prije praznika

Sezona praznika tek je počela, a norovirus, čest uzročnik naglog povraćanja i dijareje, već pokazuje neuobičajeno rani porast. Stručnjaci upozoravaju da bi ovogodišnja sezona mogla biti jedna od najintenzivnijih do sada, naročito zbog pojave novog soja koji se brže širi i dovodi do većeg broja oboljelih.

Prema podacima Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pozitivni testovi na norovirus već su sredinom novembra pokazali natprosječno visoke vrijednosti.

U jednoj sedmici, zaključno sa 15. novembrom, gotovo 14 procenata testova bilo je pozitivno, dok je prošle godine u istom periodu taj udio iznosio oko 10 procenata.

Stručnjaci smatraju da bi ova sezona mogla nadmašiti prethodnu, koja je već bila jedna od najgorih. Profesor Donald Šafner, stručnjak za prehrambenu mikrobiologiju sa Univerziteta Rutgers, za “Everyday Health” ističe da trenutni trendovi ukazuju na mogućnost još intenzivnijeg talasa obolijevanja.

Zašto se norovirus naziva “zimskom bolešću povraćanja”

Iako se norovirus može pojaviti tokom cijele godine, najveći broj slučajeva bilježi se od decembra do marta. Prošle godine je pozitivnost testova u decembru dostigla rekordnih 25 procenata, navodi CDC.

Početak rasta obolijevanja u novembru nije neuobičajen, ali su ovogodišnje brojke znatno više nego ranijih godina, što može značiti da će sezonu obilježiti veći broj epidemija.

Stručnjaci napominju da nema razloga za paniku, ali preporučuju pojačan oprez, naročito u školama, vrtićima, domovima za stare i ustanovama koje rade sa hranom.

Novi soj mogao bi biti razlog bržeg širenja

Pojava novog soja norovirusa, označenog kao GII.17, vjerovatno doprinosi porastu broja slučajeva. Godinama je najzastupljeniji bio soj GII.4, ali ove sezone GII.17 čini oko 75 procenata svih epidemija, u poređenju sa oko 10 procenata prije dvije godine.

S obzirom na to da se virus brzo mijenja, populacija još nema razvijen imunitet na novije varijante, zbog čega se infekcije lakše šire i pogađaju veći broj ljudi.

Simptomi norovirusa

Norovirus može izazvati sljedeće simptome:

– mučninu

– povraćanje

– bol ili grčeve u stomaku

– vodenu ili kašastu stolicu

– opšti osjećaj slabosti

– blago povišenu tjelesnu temperaturu

– bolove u mišićima

Simptomi se najčešće javljaju 12 do 48 sati nakon izlaganja i traju jedan do tri dana. Ipak, osoba može izlučivati virus stolicom i nedjeljama nakon prestanka simptoma, što dodatno olakšava njegovo širenje.

Kako se norovirus širi

Norovirus je izuzetno zarazan i prenosi se na sljedeće načine.

– Kontaminiranom hranom

– Kada zaražena osoba rukuje hranom neopranih ruku ili kada čestice povraćanja ili stolice dospiju na površine za pripremu hrane.

– Kontaminiranom vodom

– Do infekcije može doći ako otpadne vode dospiju u bunare ili bazene, kao i ako zaražena osoba povraća ili obavlja nuždu u vodi.

– Kontaminiranim površinama

Sitne čestice mogu se proširiti vazduhom tokom povraćanja i potom pasti na površine ili u neposrednu blizinu druge osobe.

Do infekcije dolazi kada mikroskopske čestice fekalija ili povraćanja dospiju u usta, što se može dogoditi mnogo lakše nego što mislimo.

Šta učiniti ako se razbolite

Za norovirus ne postoji specifičan lijek. Infekcija mora da prođe sama od sebe. Preporučuje se:

– unos dovoljne količine tečnosti kako bi se spriječila dehidratacija

– odmor

– laka i mekana hrana

Ljekaru se treba javiti ako ne možete da pijete ili jedete, ako imate znake teške dehidratacije ili ako simptomi traju duže od tri dana.

Kako spriječiti širenje norovirusa

Nemojte pripremati hranu niti brinuti o drugima najmanje 48 sati nakon prestanka simptoma. Perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi, naročito nakon korištenja toaleta, mijenjanja pelena, prije jela i prije rukovanja hranom ili lijekovima. Redovno čistite i dezinfikujte površine, posebno u kuhinji i kupatilu, prenosi “Nova”.

