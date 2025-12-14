Da li je kuhano vino zdravo: Istina o omiljenom zimskom napitku

Ovaj napitak ima dugu historiju koja seže još do II vijeka. Studija objavljena u časopisu European Journal of Clinical Nutrition navodi da umjeren unos vina može povećati nivo „dobrog“ HDL holesterola za 11 do 16 posto.

Resveratrol se također povezuje s usporavanjem gubitka pamćenja, poboljšanjem kognitivnih funkcija i poticanjem proizvodnje kolagena, što doprinosi elastičnosti i zdravijem izgledu kože.

Snaga začina

Posebna čar kuhanog vina leži u začinima koji mu daju prepoznatljivu aromu, ali i dodatne zdravstvene koristi. Cimet ima protivupalna svojstva i može poboljšati funkciju krvnih sudova. Karanfilić je poznat po antivirusnom djelovanju i jačanju imuniteta, dok se muškatni oraščić tradicionalno koristi za smirivanje probavnih tegoba. Dodavanjem agruma, poput narandže ili limuna, povećava se i unos vitamina C, što može pomoći u borbi protiv zimskih prehlada.

Tamna strana

Uprkos potencijalnim koristima, važno je imati na umu i rizike. Najveći problemi dolaze od alkohola i šećera. Iako se često misli da zagrijavanjem alkohol ispari, u praksi se gubi samo manji dio. Kuhano vino obično zadržava između 8 i 13 posto alkohola. Zbog toga što je toplo, alkohol se brže apsorbira u krvotok, a velika količina šećera dodatno prikriva njegovu jačinu.

Jedna šolja od oko 200 mililitara može sadržavati i do 30 grama šećera i više od 200 kalorija, što može predstavljati problem za osobe s dijabetesom ili one koje paze na tjelesnu težinu.

Stručnjaci upozoravaju da se pozitivni efekti začina često izgube u poređenju sa štetnim djelovanjem alkohola i šećera. Alkohol može izazvati poremećaje srčanog ritma, povišen krvni pritisak i opteretiti jetru. Također, crno vino sadrži kongenere – supstance koje mogu pogoršati mamurluk. Zbog kiselina i šećera, kuhano vino može oštetiti zubnu gleđ, povećati rizik od karijesa i ostaviti mrlje na zubima.

Kako uživati odgovorno?

Ako ne želite da se odreknete ovog zimskog napitka, najvažnije je biti umjeren. Preporučuje se najviše jedna šolja od 200 mililitara, što se smatra jednim alkoholnim pićem. Dobro je popiti čašu vode uz vino i konzumirati ga uz obrok kako bi se usporila apsorpcija alkohola.

Izbjegavajte dodavanje žestokih pića, jer se time značajno povećava jačina napitka. Najbolja opcija je priprema kuhanog vina kod kuće, gdje možete kontrolisati količinu šećera i koristiti prirodne zaslađivače poput meda ili stevije.

