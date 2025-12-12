Objavljena prognoza do 26. decembra: Kakvo nas vrijeme očekuje naredne dvije sedmice?

Kako su naveli, nastavlja se razdoblje stabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Prostrano polje visokog zračnog pritiska usloviće preovladavajuće vedro i pretežno sunčano vrijeme ne samo za dane vikenda, nego i do kraja sljedeće sedmice.

Zbog slabe cirkulacije zraka uz temperaturnu inverziju u kotlinama zadržaće se magla, a u urbanim zonama i povećana koncentracija zagađujućih čestica. Očekivane temperature zraka u Hercegovini i na planinama biće iznad, a u područjima dugotrajne magle u granicama višegodišnjeg prosjeka.

Minimalne temperature zraka varirat će uglavnom između -3°C i 2°C u Bosni, do 7°C u Hercegovini. Najviše dnevne temperature između 3°C i 8°C u Bosni do 15 na području Hercegovine.

Stabilno vrijeme zadržaće se do 22. decembra. Prema trenutnim prognostičkim materijalima slabe padavine prostor naše zemlje mogle bi zahvatiti početkom zadnje sedmice ove godine.

Jutarnje temperature zraka variraće između -1°C i 4°C u Bosni do 7°C na jugu Hercegovine. Maksimalne temperature između 1°C i 6°C u Bosni do 11°C u Hercegovini.

