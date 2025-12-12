Hrvatska: Radnik se zapalio sipajući gorivo sa upaljenom cigaretom

Operativno-komunikacijski centar PU međimurske dojavu je zaprimio jučer u 13:29 sati, nakon što je dežurni radnik Zavoda za hitnu medicinu obavijestio da je u krugu privatne firme u Poljskoj ulici izbio požar u kojem je jedna osoba povrijeđena.

Uviđajem, koji je obavljen uz stručnu pomoć inspektora za zaštitu od požara, utvrđeno je da je oko 13:15 sati došlo do zapaljenja benzinskog goriva u hali koju iznajmljuje firma iz Totovca. Prema policijskim navodima, 29-godišnji zaposlenik neposredno prije izbijanja požara nestručno je rukovao gorivom. Tokom točenja goriva iz plastičnog kanistra u rezervoar viličara imao je zapaljenu cigaretu, što je uzrokovalo paljenje goriva, a potom je vatra zahvatila i njegovu odjeću,pišu Vijesti

Povrijeđenom radniku ljekarska pomoć pružena je odmah na licu mjesta, nakon čega je helikopterom prevezen u Zagreb. Stepen povreda biće naknadno utvrđen.

Na teren su odmah upućeni i pripadnici Javne vatrogasne jedinice Čakovec, koji su požar lokalizovali i ugasili. Policija je potvrdila da u ovom događaju nije pričinjena materijalna šteta.

Na licu mjesta intervenisao je i inspektor zaštite na radu, koji je preduzeo mjere iz svoje nadležnosti. O događaju će biti dostavljen poseban izvještaj nadležnom državnom tužilaštvu.

Facebook komentari