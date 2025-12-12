Trump nikad žešće napao Europu: Odgovorila mu Ursula von der Leyen

“Nitko drugi se ne bi smio miješati”

Von der Leyen je naglasila kako odluka o vodstvu jedne zemlje pripada isključivo njezinim građanima. “Nije na nama, kada su izbori u pitanju, da odlučujemo tko će biti vođa zemlje, već na narodu te zemlje… To je suverenitet birača i to se mora zaštititi”, izjavila je.

“Nitko drugi se ne bi smio miješati, u to nema nikakve sumnje”, dodala je, izravno komentirajući spornu američku strategiju objavljenu prošlog tjedna.

Što piše u spornom dokumentu?

Nova američka strategija sadrži teze koje su naišle na odobravanje krajnje desnice u Europi, poput mađarskog premijera Viktora Orbána, ali i Rusije. U dokumentu se tvrdi da se Europa u idućih 20 godina suočava s “civilizacijskim nestankom”. Također se kritiziraju europski napori za suzbijanje krajnje desnih stranaka, nazivajući ih političkom cenzurom, te se otvoreno govori o “poticanju otpora trenutnoj europskoj putanji unutar europskih nacija”.

Von der Leyen je istaknula da je upravo zbog ovakvih prijetnji EU predložila paket mjera poznat kao Štit za demokraciju, čiji je cilj jačanje borbe protiv stranog uplitanja na internetu, osobito tijekom izbora.

“Naš odnos s SAD-om se promijenio”

Iako je navela da je uvijek imala “vrlo dobar radni odnos” s američkim predsjednicima, uključujući i sadašnjeg, predsjednica Komisije je poručila da se Europa treba okrenuti sebi. “Od srca sam uvjereni transatlantist. Ali što je toliko važno? Važno je da… budemo ponosni što smo Europska unija, da gledamo na svoju snagu i da se nosimo s izazovima koje imamo”, rekla je.

“Naravno, naš odnos sa Sjedinjenim Državama se promijenio. Zašto? Jer se mi mijenjamo. I toliko je važno da imamo na umu: koji je naš položaj? Koja je naša snaga? Radimo na tome. Budimo ponosni na to. Zauzmimo se za ujedinjenu Europu. To je naš zadatak… da gledamo na sebe i budemo ponosni na sebe”, zaključila je von der Leyen uz pljesak publike.

Trump: Europa propada

Reakcija iz Bruxellesa dolazi nakon što je američki predsjednik u intervjuu za Politico Europu opisao kao “propadajuću” skupinu nacija koju vode “slabi” ljudi. “Mislim da su slabi”, rekao je Trump o europskim predsjednicima i premijerima, dodavši: “Mislim da ne znaju što učiniti. Europa ne zna što učiniti.”

Ironično, upravo je Politico nedavno proglasio Donalda Trumpa najmoćnijom osobom koja oblikuje europsku politiku, stavivši ga na vrh svoje godišnje liste koja rangira pojedince s najvećim utjecajem na smjer Europe u nadolazećoj godini, prenosi Index.hr.

Facebook komentari