Ovi znakovi pokazuju da unosite previše ugljikohidrata

Složeni ugljikohidrati poput zobi, integralnih žitarica, krompira i mahunarki pomažu u održavanju energije, doprinose osjećaju sitosti i podržavaju zdravlje probavnog sistema. Kao i sa svim namirnicama, ravnoteža je ključna.

Simptomi prekomjernog unosa ugljikohidrata

Nadutost – Prekomjeran unos, posebno rafiniranih ugljikohidrata poput bijelog hljeba, tjestenine i slatkiša, može usporiti probavu i izazvati nelagodu i osjećaj napuhanosti.

Povećanje tjelesne težine – Hrana bogata ugljikohidratima često dolazi u kombinaciji s masnim dodacima, što povećava unos kalorija i može dovesti do debljanja, čak i kada se biraju relativno zdravi izvori.

Pojava akni – Prevelik unos šećera i ugljikohidrata može utjecati na kožu i pojavu akni, naročito u donjem dijelu lica. Smanjenje hrane s visokim glikemijskim indeksom može poboljšati stanje kože.

Problemi sa snom – Veći unos ugljikohidrata u večernjim satima može otežati uspavljivanje, jer tijelo mora raditi na razgradnji šećera umjesto da se priprema za odmor.

Stalni umor – Velike količine ugljikohidrata uzrokuju nagli porast, a potom pad šećera u krvi, što dovodi do umora, glavobolje i osjećaja “moždane magle”. Kombinacija ugljikohidrata s proteinima i zdravim mastima može pomoći u održavanju stabilne energije tokom dana, prenosi Klix.

