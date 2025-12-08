Krnjić: RS će do kraja godine dugovati FBiH oko 120 miliona KM, decembarske penzije će isplatiti s novcem FBiH

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH na posljednjoj sjednici nije usvojio izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, čime je blokirano raspoređivanje carinika i otvaranje novog graničnog prijelaza Bosanska Gradiška. Predsjedavajući UO UIO, Srđan Amdižić, optužio je FBiH za blokadu, dok član UO iz reda eksperata, Zijad Krnjić, tvrdi da se radi o pokušaju rada mimo propisanih pravila i istovremeno upozorava na ogroman dug RS u raspodjeli prihoda.

Zijad Krnjić, član Upravnog odbora UIO kojeg imenuje Vlada FBiH, pojasnio je u emisiji “Istraga sedmice” kod Avde Avdića na televiziji Hayat razloge zbog kojih nije podržao izmjene Pravilnika.

– Mi smo dobili u ponedjeljak poziv za sjednicu s namjerom da se otvori granični prijelaz u Gradišci. Ne može se to tako raditi u UO, mimo propisanih pravila – kazao je Krnjić.

Krnjić je kritikovao i rad Upravnog odbora UIO, navodeći da je održano samo tri sjednice od 12 koje su morale biti održane, a sve zbog predsjedavajućeg Upravnog odbora.

Krnjić za “Avaz”: Amidžićeve optužbe drska manipulacija, UIO BiH nije stvar dogovora entiteta, već državna institucija

– Posljednja sjednica je bila početkom osmog mjeseca. Imamo materijala i za 12 sjednica. UO je pravno lice i neka je vrsta kontrole uprave. U bitnim stvarima se mora proći kroz to. Hoće od Upravnog odbora da naprave ceremoniju – izjavio je Krnjić, naglašavajući da UO, kao kontrolno tijelo Uprave, nije zasjedao od osmog mjeseca.

– Da bi se donijela odluka mora biti konsenzus osim o pitanjima akciza i nekih drugih pitanja. Na ostala pitanja imamo pravo veta – dodao je Krnjić, podsjećajući da država već sedam, osam godina nije imenovala eksperte u ovaj Odbor.

Dug prema FBiH

Krnjić je podsjetio na dugogodišnje probleme u povlačenju novca iz UIO, gdje Republika Srpska koristi priliku i povlači više novca nego što joj pripada. On je istakao da taj dug nastaje zbog kaeficijenata koji se ne ažuriraju blagovremeno, što se nije radilo od septembra 2023. godine.

– Od kada postoji UIO, drugi kvartal je najbolji za RS i na temelju tog kvartala se dijele sredstva – pojasnio je Krnjić. Proračun povučenih sredstava vrši se polugodišnje, ali ni taj proračun nije usvojen.

– Sa trenutnim polugodištem je RS povukla 99,3 miliona više nego što joj pripada. I to treba vratiti u narednih desetak dana – naglasio je Krnjić. On procjenjuje da će taj dug do kraja godine narasti do 120 miliona KM.

– Dakle oko 120 miliona KM će RS biti dužna FBiH. Oni će ove decembarske penzije isplatiti od novca FBiH – zaključio je Krnjić, upozoravajući na ozbiljnost finansijskih disbalansa.

