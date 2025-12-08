Čabi Alonso bijesan nakon poraza od Celte: Poremetile su nas odluke sudije

Nogometaši Real Madrida doživjeli su iznenađujući poraz od Celte na domaćem terenu rezultatom 2:0. Trener Kraljeva, Čabi Alonso (Xabi Alonso), nije krio nezadovoljstvo zbog suđenja glavnog arbitra Alehandra Kintera (Alejandra Quintera).

Tridesetdvogodišnji sudija iz Huelve je pokazao čak tri crvena kartona igračima Reala. Najprije je u 64. poslao u svlačionicu Frana Garciju, a potom je u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena isključio Alvara Karerasa (Alvaro Carreras) i Endrika (Endrick), koji je bio na klupi za rezervne igrače.

– Što se tiče crvenog kartona za Alvara, ne znam, veoma, veoma sporna odluka, kao da je prelako donio odluku i to mi se nije svidjelo. I to je ono što nas je dekoncentrisalo i ono što nas je izbacilo iz ritma u tim fazama utakmice. Suđenje mi se danas nije svidjelo – istakao je Alonso.

Celta je slavila zahvaljujući dva gola Williota Swedberga u 53. i 90+3. minuti utakmice. Alonso je bio posebno kritičan prema suđenju, tvrdeći da je arbitar svojim odlukama izbacio njegovu ekipu iz takta.

– Poremetile su nas odluke sudije. Ne mislim da nas je crveni karton usporio, ali jasno je svima da ih sudija nije upozoravao za odugovlačenje igre. Bio je veoma popustljiv prema Celti. Nije mi se svidio način na koji je sudio – rekao je Alonso.

