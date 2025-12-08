Zdravlje

Jabukovo sirće je čuvar zdravlja, ali niko ne zna da ga koristi pravilno: Evo kako treba da se pije

Objavljeno prije 1 sat

Jabukovo sirće ima brojne zdravstvene prednosti, ali je važno konzumirati ga pravilno da bi djelovalo:

Kako i kada ga koristiti:
Najbolje je popiti razblaženo u vodi neposredno prije obroka, a ne nekoliko sati prije.

Na prazan stomak ili uveče nije preporučljivo, jer može izazvati gorušicu, bol u stomaku ili loše varenje, naročito kod osoba sa stomačnim ili crevnim problemima.

Idealno vrijeme je pre ručka ili pre rane večere.

Zdravstvene koristi:
Održava stabilan nivo šećera u krvi – sirćetna kiselina usporava varenje ugljenih hidrata, što pomaže osobama sa dijabetesom tipa 1 i 2.

Pomaže u smanjenju tjelesne težine – povećava osjećaj sitosti; najbolje rezultate daje kod proizvoda sa višom koncentracijom sirćetne kiseline.

Povećava apsorpciju gvožđa – poboljšava iskorištavanje gvožđa u crevima, što doprinosi boljoj nutritivnoj vrijednosti obroka.

Preporučena doza:

Oko 20 ml jabukovog sirćeta razblaženog u 200 ml vode dnevno.

Kratko rečeno: da biste maksimalno iskoristili jabukovo sirće, pijte ga prije obroka, razblaženo, i izbjegavajte prazan stomak i kasne sate.


