Promjene na noktima mogu ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme: Reagujte na vrijeme

Objavljeno prije 9 minuta

Promjene na noktima mogu ukazivati na ozbiljne zdravstvene probleme. Boja, oblik i struktura noktiju često odražavaju stanje unutrašnjih organa i mogu biti prvi znak bolesti poput artritisa, psorijaze ili problema s bubrezima.

Sve promjene, čak i one koje izgledaju bezazleno, trebaju biti zabilježene i po potrebi provjerene kod ljekara, jer nokti mogu biti odraz stanja cijelog organizma.

Znakovi koji mogu ukazivati na bolesti

Stres – Nokti, slično kao i kosa, mogu reagovati na stres. Dugotrajno naprezanje ili iscrpljenost često se manifestuje pojavom linija ili brazdi na noktima.

Madeži i melanom – Promjene u boji nokta, posebno smeđe linije koje idu od kutikule do vrha nokta, mogu biti benigni madeži, ali ponekad ukazuju i na ozbiljniji problem, poput melanoma. Posebno treba obratiti pažnju ako se linija pojavi samo na jednom noktu.

Artritis – Kod artritisa mogu se formirati male ciste oko kutikula. One su obično bezopasne, ali je ponekad potrebna medicinska intervencija.

Psorijaza – Osobe s psorijazom kože mogu imati i promjene na noktima, uključujući žuto-crvene mrlje ili zadebljanja, što može biti znak aktivnog stanja bolesti.

Bolesti bubrega – Nokti mogu otkriti probleme s bubrezima kroz različite promjene – od konkavnih noktiju u obliku kašike, do bijelih pruga ili grubih izbočina. Promjene poput konkavnog oblika noktiju mogu također ukazivati na anemiju usljed nedostatka željeza, prenosi Klix.


