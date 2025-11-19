Kardiolozi: Osobe s visokim krvnim pritiskom trebaju izbjegavati kombiniranje ove hrane

Međutim, postoji i suprotna strana:određene kombinacije mogu biti izrazito nezdrave, posebno za osobe koje imaju hipertenziju – visoki krvni tlak.

Kako visok tlak pogađa velik dio odrasle populacije, liječnici upozoravaju da neke prehrambene navike mogu dodatno pogoršati stanje. Upravo zato skreću pozornost na jednu posebno rizičnu kombinaciju.

Prema riječima kardiologa, kombinacija slanine i sira može biti izrazito loša za srce kada se jede redovito, piše Index.hr.

“Slanina i sir mnogima su omiljena hrana, ali redovita konzumacija može štetiti zdravlju srca, posebno ljudima s visokim krvnim tlakom”, rekao je kardiolog dr. Martin Scott Dawson za Parade.

Kardiologinja dr. Karishma Patwa također upozorava da ova kombinacija stvara obrok izrazito bogat natrijem i zasićenim mastima, što dodatno opterećuje kardiovaskularni sustav. Oboje ističu da osobe s visokim tlakom ovu kombinaciju trebaju izbjegavati što češće.

“Ključ je u svakodnevnim navikama koje pridonose zdravlju srca”

Stručnjaci pojašnjavaju da je slanina osobito problematična. Dr. Dawson objašnjava: “Višak natrija povlači vodu u krvotok i povećava količinu krvi koju srce mora pumpati. S vremenom taj napor otežava kontrolu krvnog tlaka i oštećuje stijenke krvnih žila. Zasićene masnoće u slanini također podižu LDL kolesterol, što dodatno povećava kardiovaskularni rizik.”

Dr. Patwa dodaje da i slanina i sir sadrže mnogo natrija i zasićenih masti, a njihov se negativan učinak pojačava kada se jedu zajedno. Dr. Dawson naglašava da se sir može uklopiti u uravnoteženu prehranu, ali ne u kombinaciji sa slaninom.

Kardiolozi ipak nude nekoliko zdravijih opcija za one koji vole slane doručke. Dr. Patwa preporučuje doručak od bjelanjaka, nemasnog sira i pureće slanine te kaže da takav izbor “smanjuje unos zasićenih masnoća i natrija”.

Dr. Dawson preporučuje sendvič s jajima, avokadom, lisnatim povrćem, paradajzom i integralnim hljebom: “Nudi zdrave masnoće, proteine, vlakna i kalij. Ova kombinacija podržava kontrolu tlaka, pomaže sniziti LDL kolesterol i i dalje pruža utješan, zasitan doručak.” Kao biljnu alternativu predlaže tofu s kurkumom i crnim paprom.

“Obroci bi trebali biti ugodni, a ne kazna. Ključ je u svakodnevnim navikama koje pridonose zdravlju srca, uz zadržavanje hrane i tradicija koje volite”, zaključio je dr. Dawson.

Facebook komentari