Afroameričke influenserice zapalile Balkan zapjevavši veliki Halidov hit: ‘Nismo Hrvatice, ali…’

Influenserice afroameričkog porijekla, Esther i Alicia Awa, objavile su na svojim društvenim mrežama video koji je momentalno postao viralan na našim prostorima.

Naime, dvije influenserice koje prati po nekoliko stotina hiljada pratilaca, oduševile su fanove širom regiona zapjevavši veliki hit legendarnog Halida Bešlića “U meni jesen je”.

Video je već pregledalo pola miliona ljudi, a komentari se nižu jedan za drugim.

https://www.instagram.com/reel/DS7wYYfCJ3E/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==

