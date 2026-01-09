Showbiz

Afroameričke influenserice zapalile Balkan zapjevavši veliki Halidov hit: ‘Nismo Hrvatice, ali…’

3.7K  
Objavljeno prije 24 minute

Esther i Alicia Awa objavile su na svojim društvenim mrežama video koji je momentalno postao viralan na našim prostorima

Influenserice afroameričkog porijekla, Esther i Alicia Awa, objavile su na svojim društvenim mrežama video koji je momentalno postao viralan na našim prostorima.

Naime, dvije influenserice koje prati po nekoliko stotina hiljada pratilaca, oduševile su fanove širom regiona zapjevavši veliki hit legendarnog Halida Bešlića “U meni jesen je”.

Video je već pregledalo pola miliona ljudi, a komentari se nižu jedan za drugim.

https://www.instagram.com/reel/DS7wYYfCJ3E/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh