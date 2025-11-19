Oštra bol u prsima koja nije srčani udar: Sve što morate znati o upali hrskavice rebra

Iznenadna, oštra bol u prsima jedan je od najalarmantnijih simptoma koji nas može zadesiti, automatski potičući strah od srčanog udara. Međutim, uzrok takve boli često leži u stanju poznatom kao kostohondritis – upali hrskavice koja spaja rebra s prsnom kosti, odnosno sternumom. Iako bol može biti iznimno neugodna i zbunjujuća, važno je znati da se radi o stanju koje u većini slučajeva nije opasno i koje se može učinkovito tretirati. Razumijevanje simptoma i razlika u odnosu na ozbiljnija stanja ključno je za smanjenje anksioznosti i pravovremeno traženje odgovarajuće pomoći.

Bol se povećava pri dubokom disanju, kašljanju, kihanju…

Glavni i najdominantniji simptom kostohondritisa je bol u prednjem dijelu prsnog koša, koja može varirati od tupe i tinjajuće do izrazito oštre i probadajuće. Bol je najčešće lokalizirana na specifičnom području gdje se rebra spajaju s prsnom kosti, a to područje postaje izrazito osjetljivo na dodir, pa čak i lagani pritisak može izazvati jaku reakciju. Karakteristično je da se bol značajno pojačava pri određenim pokretima i radnjama. Tako se intenzitet boli povećava pri dubokom disanju, kašljanju, kihanju, povraćanju, uvijanju trupa, grljenju, vježbanju ili bilo kakvom fizičkom naporu koji uključuje gornji dio tijela. Nerijetko se bol može širiti iz prsnog koša prema leđima, trbuhu, vratu, ramenu ili ruci, što dodatno pridonosi zabuni i strahu od srčanih problema.

Za razliku od srčanog udara, bol uzrokovana kostohondritisom obično nije praćena općim simptomima kao što su mučnina, pretjerano znojenje, vrtoglavica, nesvjestica ili izražena kratkoća daha.

Razina boli kod kostohondritisa može biti od blage do toliko intenzivne da pacijenti vjeruju kako proživljavaju srčani udar. Ipak, ključna razlika leži u popratnim simptomima. Za razliku od srčanog udara, bol uzrokovana kostohondritisom obično nije praćena općim simptomima kao što su mučnina, pretjerano znojenje, vrtoglavica, nesvjestica ili izražena kratkoća daha. Također, kod kostohondritisa obično nema vidljivih znakova upale poput crvenila, topline ili otekline, osim u slučaju srodnog stanja poznatog kao Tietzeov sindrom, kod kojeg je oticanje prisutno.

Nježnim pritiskom na zglobove između rebara i prsne kosti (kostohondralne spojeve) liječnik može precizno reproducirati bol i potvrditi sumnju na ovo stanje.

Dijagnoza kostohondritisa postavlja se prvenstveno kliničkim pregledom. Liječnik će uzeti detaljnu anamnezu o prirodi, trajanju i lokaciji boli te obaviti fizički pregled. Nježnim pritiskom na zglobove između rebara i prsne kosti (kostohondralne spojeve) liječnik može precizno reproducirati bol i potvrditi sumnju na ovo stanje. Kako bi se isključili drugi, potencijalno opasniji uzroci boli u prsima, poput srčanih bolesti, plućnih problema ili prijeloma, mogu se zatražiti i dodatne pretrage. Najčešće se radi o elektrokardiogramu (EKG) za provjeru rada srca, rendgenskoj snimci prsnog koša ili krvnim pretragama.

Kako ublažiti bol i ubrzati oporavak

Liječenje kostohondritisa usmjereno je na ublažavanje simptoma, a stanje se najčešće povlači samo od sebe unutar nekoliko tjedana ili mjeseci. Osnova liječenja su konzervativne mjere, a prvi korak je mirovanje i izbjegavanje svih aktivnosti koje pogoršavaju bol, poput dizanja teških predmeta ili intenzivnog vježbanja. Za kontrolu boli i upale najčešće se preporučuju nesteroidni protuupalni lijekovi. Veliko olakšanje mogu pružiti i oblozi – hladni oblozi pomažu u smanjenju upale, dok topli oblozi mogu opustiti napete mišiće oko zahvaćenog područja. Fizikalna terapija također može biti iznimno korisna, osobito ako je uzrok boli loše držanje, jer vježbe jačanja i istezanja mogu smanjiti pritisak na prsni koš. U rijetkim, tvrdokornim slučajevima, liječnik može primijeniti injekcije kortikosteroida izravno u bolno područje.

Kada je vrijeme za hitan odlazak liječniku

Iako je kostohondritis bezopasan, svaku bol u prsima treba shvatiti ozbiljno dok se ne isključe životno ugrožavajuća stanja. Stoga je posjet liječniku uvijek preporučljiv. Međutim, hitnu medicinsku pomoć potrebno je potražiti odmah ako je bol u prsima izrazito jaka i širi se u ruku, vrat ili čeljust. Alarmantni znakovi koji zahtijevaju trenutačnu reakciju su i kratkoća daha ili otežano disanje, vrtoglavica, osjećaj nesvjestice, mučnina, pretjerano znojenje, povišena tjelesna temperatura te pojava otekline, crvenila ili gnoja na području rebara. Ovi simptomi mogu ukazivati na srčani udar ili drugu ozbiljnu bolest koja zahtijeva hitno liječenje, prenosi ordinacija.hr.

