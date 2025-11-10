Ove dvije namirnice glavni su okidači za upalu pankreasa

Nekada bolest može da se javi samo nakon jednog masnijeg ručka, a sada je period praznika pa na red dolazi i Nova Godina.

Na šta treba obratiti pažnju, objasnio je za 150 minuta Srđan Marković, gastroenterolog.

“Upala pankreasa izaziva jedan od najjačih bolova. Pacijenti ga teško izdrže i obično ih taj bol dovede do bolnice kada se i dijagnostikuje upala pankreasa. Masna hrana, alkohol i drugi faktori su početni okidači za upalu, a neko može da ima i kamenje u žučnoj kesi koje, takođe, može da izazove upalu”, objasnio je dr. Marković.

“Masna hrana i hipertrigliceridemija posebno smetaju pankreasu da obavlja svoju funkciju i zato je neophodno da vodimo računa o ishrani”, rekao je doktor i dodao,pišu Vijesti

“Dobra ishrana podrazumijeva umjerenost u ugljenim hidratima, mastima i proteinima. Svakom organu prija i fizička aktivnost.”

Doktor je apelovao i da je neophodno da se radi na prevenciji, jer je rak pankreasa sve učestaliji.

