Zašto neki ljudi nikada nisu imali intimne odnose?

Autori, koji su svoju studiju objavili u časopisu PNAS, otkrili su da je djevičanstvo u kasnijoj životnoj dobi posljedica složene mješavine psiholoških, društvenih i genetskih faktora.

– Romantične i seksualne veze često su važna društvena podrška. Njihova odsutnost povezana je s usamljenošću, tjeskobom, depresivnim osjećanjima i smanjenim blagostanjem za mnoge – rekla je koautorka Laura Veseldijk iz njemačkog Instituta Maks Plank za empirijsku estetiku (MPIEA) u Frankfurtu.

Istraživački tim, u kojem su bili naučnici iz Nizozemske i Australije, analizirao je podatke više od 400.000 ljudi u Velikoj Britaniji u dobi od 39 do 73 godine. Oko jedan posto ispitanika izjavio je da nikada nisu imali polne odnose.

Šta je zajedničko ljudima bez seksualnog iskustva? Ova grupa je u prosjeku bila bolje obrazovana, ali i usamljenija, anksioznija i manje sretna od onih sa seksualnim iskustvom, saopćio je MPIEA.

Istraživači su također otkrili da je doživotno djevičanstvo bilo češće u područjima s većom nejednakošću u prihodima.

Kod muškaraca, fizičke karakteristike također su igrale veliku ulogu. Muškarci koji nikada nisu imali seksualne odnose češće su bili slabije građe. Također, imali su tendenciju da žive u područjima s manjim brojem žena.

Oko 15 posto razlika u doživotnom djevičanstvu moglo bi se objasniti i genetskim faktorima, prenosi Pobjeda tekst s Agencije Hina.

Koautor Abdel Abdelaoui sa Univerziteta u Amsterdamu objasnio je:

– Najupečatljivije je preklapanje s genetskim faktorima povezanim s inteligencijom, obrazovanjem i neurološkim razvojnim poremećajima, poput autizma.”

Studija je također otkrila da su ljudi koji nikada nisu imali polne odnose rjeđe konzumirali alkohol ili droge, kao i da su češće nosili naočare u mladosti.

– Ovdje vidimo grupu ljudi koji su skloniji društvenom povlačenju i zato češće imaju poteškoća s pronalaženjem partnera – rekao je koautor Brendan Sič sa Univerziteta Kvinsland u Australiji.

