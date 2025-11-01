Eksperimentalni lijek za rak pokazao izuzetnu efikasnost

U predkliničkim studijama, jedna doza LiPyDau gotovo je u potpunosti inhibirala rast tumora u modelu melanoma, a kod raka pluća liječenje je bilo učinkovito i u standardnom mišjem modelu i u modelu s ljudskim tumorskim stanicama koje nisu reagirale na uobičajene lijekove.

U agresivnim mišjim modelima raka dojke, liječenje LiPyDauom dovelo je do gotovo potpune regresije tumora, dok su u nasljednim, teško lječivim oblicima raka dojke tumori trajno eliminirani.

LiPyDau je također pokazao aktivnost protiv tumorskih stanica otpornih na više lijekova.

U studiji se navodi da je izuzetna efikasnost LiPyDau-a vođena jedinstvenim mehanizmom, koji podrazumeva da on nepovratno povezuje dva lanca DNK u ćelijama raka, izazivajući oštećenja koja tumorske ćelije više ne mogu da poprave, što na kraju dovodi do njihovog odumiranja.

