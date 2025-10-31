Porođaj nije na listi: Britanski naučnici kažu da je ovo 20 najjačih bolova

Iako je bol i tolerancija na bol, dakako, subjektivan osjećaj, znanstvenici tvrde da su ovo objektivno najjači bolovi koje netko može doživjeti. Bolovi su navedeni bez nekog posebnog poretka, a mnogima je za oko zapelo to što se na listi nije našao porođaj.

Dakle, po britanskim znanstvenicima, ovo su stanja koja najjače bole…

Klaster glavobolje

Klaster glavobolje su nesnosni napadi histaminske glavobolje u jednoj strani glave, prije svega u području oka i sljepoočnice.

Herpes zoster

Virusna infekcija koja zna trajati i po mjesec dana. Bolest izaziva virus varicella zoster, isti onaj koji izaziva i vodene kozice. Nakon preboljelih vodenih kozica virus ostaje u organizmu te se aktivira duž jednog od živaca i time izaziva bolest.

Adhezivni kapsulitis (“blokada” ramena)

Ovo je najčešći uzrok boli i ukočenosti ramena u ljudi. Bol i ukočenost mogu trajati i dvije ili tri godine prije nego što spontano nestanu, a u ranoj fazi to stanje može biti jako bolno.

Lom kostiju

Lom kosti ili fraktura je ozljeda koja rezultira prekidom kontinuiteta kosti.

Srčani udar

Infarkt miokarda ili srčani udar je nekroza (odumiranje) dijela srčanog mišića zbog potpunog prestanka dotoka krvi u zahvaćeni dio srčanog mišića.

Kompleksni regionalni bolni sindrom

Kompleksni regionalni bolni sindrom (engl. complex regional pain syndrome – CRPS) stanje je trajne i često onesposobljavajuće boli, zahvaća jednu regiju (najčešće ruku) i često se javlja nakon traume koja se težinom ne poklapa s razinom boli. Stariji naziv za ovo stanje kronične boli s pridruženim motoričkim i autonomnim simptomima jest refleksna simpatička distrofija ili kauzalgija.

Diskus hernija

Javlja se najčešće u lumbalnom i cervikalnom dijelu kralježnice. Bol je izazvan pritiskom diskusa (jastučića) koji se nalazi između dvaju kralježaka i koji, u ovom slučaju, bude potisnut prema živcu koji izlazi iz kralježnice. Time dolazi do pojave jakog bola, trnaca, slabosti zahvaćene noge, a u najtežim slučajevima i do poremećaja mokrenja i pražnjenja stolice.

Fibromialgija

Fibromialgija je kronična bolest koju karakteriziraju stalni bolovi i neprekidan osjećaj umora, a traje, u većini slučajeva, cijeli život. Ne oštećuje mišiće, zglobove, organe, nije opasna po život i s vremenom postaje podnošljiva. Od nje boluje 4% populacije. Fibromialgija smanjuje radnu sposobnost i bitno utječe na kvalitetu života i na raspoloženje.

Bol nakon operacije

Intervencije umjerene traume mogu uzrokovati značajnu bol nakon operacije.

Čir na želucu

Čir želuca i čir dvanaesnika mogu se opisati kao ograničena oštećenja sluznice probavnog sustava koji prodiru kroz mišićni sloj sluznice, ostavljajući pri cijeljenju ožiljak. Glavnu ulogu u razvoju bolesti imaju infekcija bakterijom Helicobacter pylori, lijekovi, čimbenici životnog stila, teški fiziološki stres, ali i genetski čimbenici.

Akutni pankreatitis

To je akutni upalni proces gušterače. Nastaje naglo i karakteriziran je jakim bolovima. Bolovi se najčešće šire poput pojasa oko gornjeg dijela abdomena.

Giht

Giht je naziv za skupinu bolesti karakterizirane povećanom koncentracijom mokraćne kiseline u krvi, napadima naglo nastale upale (obično jednog) zgloba, naslagama kristala mokraćne kiseline u blizini zglobova, naslagama kristala mokraćne kiseline u bubregu te bubrežnim kamencima.

Endometrioza

Endometrioza je kronična bolest koju karakterizira pojava tkiva sluznice koja oblaže maternicu (endometrija) na različitim mjestima u tijelu na kojima se inače ne bi trebalo nalaziti, odnosno bilo gdje izvan maternice.

Neuralgija trigeminusa

Neuralgija N. trigeminusa, poznata i kao tic douloureux, kroničan je bol koji se javlja u području koje inervira peti moždani živac (N. trigeminus), jedan od živaca s najvećim područjem inervacije. TN je oblik neuropatskog bola (bol koji je povezan s ozljedom ili oštećenjem živca).

Upala slijepog crijeva

Slijepo crijevo je dio debelog crijeva na mjestu gdje se ulijeva tanko crijevo. Kad se kaže da je netko imao upalu slijepog crijeva, misli se na akutnu upalu crvuljka ili apendicitis. Pretpostavlja se da upala nastaje radi opstrukcije otvora crvuljka.

Bubrežni kamenci

Bubrežni kamenac se stvara iz kristala koji se talože iz mokraće i nakupljaju na unutrašnjim površinama bubrega. Bubrežni kamenci većinom pogađaju ljude u dobi od 20 do 40 godina. Kad se jedanput kod neke osobe pojavilo više od jednog kamenca, vjerojatnije je da će ih se pojaviti još.

Išijas

Išijas je snažna, oštra bol u donjem dijelu leđa koja se širi prema nozi kroz glutealnu regiju, ponekad sve do prstiju.

Migrena

Migrena je funkcijska vaskularna paroksizmalna glavobolja koja se javlja periodično i obično zahvaća polovicu glave pa govorimo o hemikraniji. Bol je često praćena mučninom, povraćanjem i poremećajem vida. Prije napadaja često se javlja aura (predsignal prije pravog migrenskog napadaja).

Artritis

Reumatoidni artritis je teška, kronična, upalna bolest vezivnog tkiva koje se najviše očituje na zglobovima. U ovom poremećaju imunološki sustav napada hrskavično tkivo, kosti i, ponekad, unutarnje organe.

Srpasta anemija

Anemija srpastih stanica je nasljedni oblik anemije – stanje u kojem ne postoji dovoljno zdravih crvenih krvnih stanica (eritrocita) za nošenje adekvatne količine kisika u tijelu, prenosi index.

