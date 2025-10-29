Ovaj simptom na nozi mogao bi da bude upozorenje da ćete doživjeti srčani udar

Ako ste primijetili čudne promjene na nogama — poput bolova pri hodu, osjećaja hladnoće, blijede ili sjajne kože — možda nije riječ samo o „umoru“.

Neki od ovih znakova mogu ukazivati na smanjen protok krvi u nogama, što je često povezano s povećanim rizikom od srčanih oboljenja.

Veza između nogu i srca

Promjene u cirkulaciji nogu najčešće se javljaju zbog suženih arterija — procesa poznatog kao periferna arterijska bolest (PAD).

Kada se arterije koje vode do nogu suze zbog naslaga masti i kalcija, protok krvi se smanjuje.

To nije samo problem nogu — takva stanja često idu „ruku pod ruku“ sa bolestima srca.

Stručnjaci upozoravaju: bol pri hodu koji nestaje nakon odmora (klaudikacija) može biti znak da mišići tokom aktivnosti ne dobijaju dovoljno kisika.

Koža može postati sjajna, bez dlačica, hrapava ili hladna na dodir, što su dodatni pokazatelji problema s cirkulacijom.

Simptomi nogu koje ne treba ignorisati

Bol, grčevi ili osjećaj pečenja u listovima, butinama ili bokovima pri hodu – koji prestaju kada stanete

Slab ili neprimjetan puls u stopalima ili ispod koljena

Rane na stopalima ili nogama koje sporo zarastaju

Koža koja djeluje sjajno, bez dlačica, hladna ili promijenjene boje (npr. plavičasta nijansa)

Zašto su ove promjene važne za srce?

Iako bol u nozi sam po sebi nije znak srčanog udara, PAD je upozorenje da u tijelu postoje arterijske promjene koje mogu utjecati i na srce.

Osobe s ovom bolešću imaju znatno veći rizik od srčanog i moždanog udara.

Kardiolog dr. John McNeil upozorava da ljudi koji imaju grčeve u nogama prilikom hodanja i moraju često stati – u 20% slučajeva kasnije dožive srčani ili moždani udar.

Šta možete učiniti ako prepoznate simptome?

Obratite se ljekaru.

Ljekar može provjeriti puls, uraditi ultrazvuk krvnih sudova ili test ankle-brachial index (ABI) kako bi procijenio stanje cirkulacije.

Promijenite stil života.

Prestanak pušenja, redovno hodanje, zdrava ishrana i kontrola šećera, holesterola i krvnog pritiska mogu znatno poboljšati stanje krvnih sudova.

Uzimajte terapiju prema preporuci ljekara.

Lijekovi za razrjeđivanje krvi, snižavanje holesterola i proširenje krvnih sudova mogu pomoći u smanjenju rizika.

Terapije i zahvati.

U težim slučajevima koriste se metode poput angioplastike, postavljanja stenta ili hirurškog premošćavanja arterija.

Ako vaše noge šalju signale koje ranije niste primjećivali, poslušajte ih — jer one ponekad prve upozore na problem sa srcem, prenosi Novi.

Facebook komentari