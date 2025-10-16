Trnu ti ruke noću? Ne ignoriši, tijelo te upozorava da nešto ozbiljno nije u redu

Zašto ruke trnu tokom spavanja?

Trnjenje ruku tokom sna najčešće se javlja zbog pritiska na živce ili slabije cirkulacije, ali može ukazivati i na ozbiljnije probleme – poput sindroma karpalnog tunela, nedostatka vitamina ili promjena na kičmi. Nije svako trnjenje isto, niti ima isti uzrok.

Naše ruke su ispunjene nervima i krvnim sudovima koji moraju stalno funkcionisati. Kada nešto ometa taj tok, javlja se trnjenje, slabost, pa i bol. Često se dešava da neko zaspi u neugodnom položaju, recimo s rukom ispod jastuka, i probudi se s utrnulom rukom – to je obično privremeno. Ali šta ako se ponavlja svake noći?

Da li je trnjenje ruku tokom spavanja opasno?

U većini slučajeva nije opasno i prestaje kada se promijeni položaj tijela. Međutim, ako se javlja često, traje dugo ili je praćeno bolom, slabošću ili gubitkom osjeta – to može biti znak ozbiljnijeg zdravstvenog problema koji zahtijeva pregled ljekara.

Šta učiniti ako ruke trnu noću?

Ako vam se ruke redovno „uspavaju“ noću, prvo obratite pažnju na položaj spavanja. Ako se problem nastavi, potrebno je da se obratite ljekaru kako bi se otkrio pravi uzrok i započelo liječenje.

Evo nekoliko jednostavnih savjeta koje možete pokušati prije nego što odete doktoru:

Pazite na položaj spavanja: izbjegavajte da spavate na rukama; pokušajte spavati na leđima ili boku.

Koristite jastuk za ručni zglob: posebno pomaže kod sindroma karpalnog tunela.

Radite lagane vježbe: istezanje ruku i šaka prije spavanja poboljšava cirkulaciju.

Pijte dovoljno vode: hidratacija je važna i za nervni sistem.

Vodite računa o ishrani: nedostatak vitamina B12 može uzrokovati trnjenje – unosite više namirnica bogatih vitaminima B kompleksa.

Najčešći uzroci trnjenja ruku u snu

Sindrom karpalnog tunela

Pritisak na živce u vratu ili ramenu

Nedostatak vitamina B12

Dijabetes

Loša cirkulacija

Trnjenje se često pripisuje „umoru“ ili „starosti“, ali uzroci mogu biti mnogo konkretniji. Na primjer, sindrom karpalnog tunela javlja se kod osoba koje često koriste tastaturu ili miš, dok dijabetes i manjak vitamina mogu ozbiljno oštetiti nerve.

Kada treba posjetiti ljekara?

Ljekaru se treba obratiti ako trnjenje traje dugo, ne prestaje promjenom položaja ili je praćeno bolom, ukočenošću i gubitkom snage u rukama. Ako vam predmeti ispadaju iz ruku ili osjećate bol i tokom dana – to je znak za uzbunu.

Najčešća pitanja

Može li stres izazvati trnjenje ruku?

Da, stres i anksioznost mogu izazvati napetost mišića i poremetiti cirkulaciju, što može dovesti do trnjenja.

Pomažu li vježbe?

Lagane vježbe istezanja i jačanja šaka i podlaktica mogu poboljšati cirkulaciju i smanjiti pritisak na nerve, ali se prije toga savjetujte sa fizioterapeutom ili ljekarom.

Da li je trnjenje ruku u trudnoći normalno?

Jeste, relativno često – zbog hormonskih promjena i zadržavanja tečnosti koje vrši pritisak na nerve. Ipak, o tome je uvijek dobro obavijestiti ginekologa.

Trnjenje ruku noću ne treba olako shvatiti. U većini slučajeva je bezopasno, ali može biti i upozorenje na stanje koje zahtijeva liječenje. Tijelo uvijek šalje signale – na nama je da ih čujemo. Ne ignorišite ih, jer zdravlje ruku znači zdravlje cijelog tijela. Ako sumnjate na ozbiljniji problem, reagujte na vrijeme i zakažite pregled.

Facebook komentari