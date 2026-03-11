Nove prijetnje Irana: Očekujte razornu odmazdu za svoje barbarske akcije

General Abolfazl Šekarči (Shekarchi), viši glasnogovornik iranskih oružanih snaga, zaprijetio je SAD i Izraelu zbog “besramnih i brutalnih zločina”, optuživši ih da ubijaju civile, žene i djecu iz “očaja i nesposobnosti da se suprotstave oružanim snagama”, piše iranska novinska agencija Defapress, prenosi The Guardian. Poručujem im da za te barbarske akcije očekuju našu razornu odmazdu. Uskoro ćemo se osvetiti i zadati im smrtonosne udarce – izjavio je Šekarči,piše Avaz

Iranski general je također pozvao zemlje i muslimanske narode u regiji da otkriju položaje neprijateljskih snaga kako bi se izbjegla šteta za civile.

– Pozivam muslimanske narode i zemlje u regiji da nam otkriju skrovišta američko-cionističkih snaga, kako sami ne bi stradali. To će nam omogućiti da precizno gađamo one koji su narode regije koristili kao živi štit – poručio je.

