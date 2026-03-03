Izrael pokrenuo veliki napad na Hezbolah u Bejrutu, Iran najavljuje osvetu

U ranijem saopćenju izraelska vojska je navela da je Hezbolah ispalio rakete na više područja u Izraelu

Izraelska vojska započela je, kako su naveli, veliki talas napada na infrastrukturu Hezbolaha u području Dahieh u Bejrutu, a operacije su i dalje u toku.U međuvremenu, predsjednik Irana Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) objavio je na mreži X da je jedini način da se rat okonča davanje čvrstih međunarodnih garancija protiv buduće agresije.Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) također je na mreži X naveo da je iranska nacionalna infrastruktura pod napadom, ističući da je bombardirana jedna filijala najstarije banke u zemlji dok je bila puna zaposlenih.

Dodao je i da će Iran tražiti osvetu za taj incident,piše Avaz

