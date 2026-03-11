Iran poručuje svijetu da se pripremi za cijenu nafte od 200 dolara po barelu

Iranska vojna komanda izjavila je u srijedu da se svijet treba pripremiti za cijenu nafte od 200 dolara po barelu, nakon što su još tri broda napadnuta u blokiranom ZaljevuIran je otvorio vatru na Izrael i ciljeve širom Bliskog istoka, pokazujući da i dalje može uzvratiti i poremetiti snabdijevanje energijom uprkos onome što Pentagon opisuje kao najintenzivnije američko-izraelske udare do sada, prenosi Reuters.

Cijene nafte, koje su naglo porasle ranije ove sedmice, sada su se smirile, a berze su se oporavile, jer investitori vjeruju, barem zasad, da će američki predsjednik Donald Trump brzo pronaći način da okonča rat koji je započeo zajedno s Izraelom prije skoro dvije sedmice.

Međutim, na terenu nema znakova popuštanja, niti da brodovi mogu sigurno ploviti kroz Hormuški tjesnac, gdje je petina svjetske nafte blokirana iza uskog kanala uz iransku obalu, u najtežem poremećaju snabdijevanja energijom još od naftnih šokova 1970-ih.

– Spremite se na naftu od 200 dolara po barelu, jer cijena nafte zavisi od regionalne sigurnosti koju ste vi destabilizirali – rekao je Ebrahim Zolfaqari, glasnogovornik iranske vojne komande, u poruci upućenoj Sjedinjenim Državama.

Nakon što su tokom noći pogođene kancelarije jedne banke u Teheranu, Zolfaqari je također izjavio da će Iran uzvratiti napadima na banke koje posluju sa Sjedinjenim Državama ili Izraelom. Dodao je da bi ljudi širom Bliskog istoka trebali ostati 1.000 metara udaljeni od banaka,piše Avaz

