Koliko dugo možete piti mlijeko nakon otvaranja

Prema stručnjacima za sigurnost hrane i organizacijama, rok trajanja ovisi o vrsti mlijeka i uslovima u kojima se čuva u frižideru, iako treba obratiti pažnju i na senzorne signale poput mirisa, okusa ili teksture.

Glavni faktor koji određuje koliko dugo mlijeko traje nakon otvaranja je vrsta toplinske obrade kojoj je podvrgnuto.

Svježe ili pasterizirano mlijeko, koje je prošlo blaži toplinski proces, bolje zadržava svoja organoleptička svojstva, ali je i osjetljivije na rast bakterija pa se nakon otvaranja može čuvati samo dva do tri dana ako se pravilno drži u frižideru.

Nasuprot tome, sterilizirano mlijeko, koje je tretirano na višim temperaturama, traje duže odnosno tri do pet dana nakon otvaranja i uvijek u stalnom hlađenju.

Temperatura frižidera ključna za produžavanje roka trajanja. Idealno bi bilo da se čuva na otprilike 4ºC i izbjegava fluktuacije jer svaki porast temperature dovodi do rasta bakterija.

Vrsta ambalaže je također važna. Kartonske kutije bolje štite od svjetlosti i kisika kada su zatvorene, ali nakon otvaranja izloženost onečišćujućim tvarima povećava se, stoga se treba strogo pridržavati vremena konzumacije.

Osim utvrđenih rokova, preporučuje se uvođenje određenih navika koje pomažu u sigurnoj konzumaciji mlijeka.

Jedan od najjednostavnijih je napisati datum na posudi kada se otvori, kako biste imali stvarnu kontrolu nad vremenom skladištenja. Također je važno čvrsto zatvoriti posudu svaki put kada se koristi jer svako otvaranje povećava rizik od vanjske kontaminacije.

Međutim, nije dovoljno samo pogledati rok trajanja. Stanje mlijeka treba procijeniti osjetilima. Ako je grudasto, ima kiseo miris ili mu se okus promijeni, najbolje ga je baciti čak i ako preporučeni dani nisu prekoračeni.

Ove mjere opreza, zajedno s optimalnim skladištenjem u najhladnijem dijelu frižidera osiguravaju da se mlijeko konzumira u optimalnim uslovima i bez ugrožavanja zdravlja, prenosi Klix.

