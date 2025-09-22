“Tihi” simptomi povišenog šećera u krvi koji se često zanemaruju, obratite pažnju na ove znakove

Upravo zato je važno prepoznati “tihe znakove” koje tijelo šalje jer što ranije otkrijete problem, lakše ga je kontrolisati i spriječiti ozbiljne posljedice.

Jedan od prvih i najčešće zanemarenih simptoma povišenog šećera u krvi je stalna, pojačana žeđ. Iako se mnogi osjećaj žeđi povezuju s vremenom, fizičkom aktivnošću ili stresom, uporna potreba za unosom tečnosti može biti znak da se u tijelu dešava nešto ozbiljnije.

Kada je nivo glukoze u krvi previsok, bubrezi pokušavaju izbaciti višak kroz mokraću. To dovodi do učestalog mokrenja, što zatim izaziva dehidraciju i potrebu za još više tečnosti. Ako uz žeđ primjećujete i često mokrenje, to je znak da treba provjeriti nivo šećera u krvi, prenosi Klix.

Ostali rani simptomi koje ne treba ignorisati:

učestalo mokrenje

pojačana glad

zamućen vid

glavobolja

Ako se stanje ne prepozna i ne liječi, mogu se javiti i drugi znakovi poput:

hroničnog umora

sporog zarastanja rana

neobjašnjivog gubitka težine

Ako se povišen šećer u krvi ne drži pod kontrolom, s vremenom može izazvati ozbiljna oštećenja organa i sistema u tijelu. Kratkoročno, može doći do opasnih promjena u ravnoteži organizma, dok dugoročno prijete bolesti srca, oštećenje bubrega, gubitak vida i problemi s nervnim sistemom.

Kako smanjiti rizik i zaštititi svoje zdravlje?

Evo nekoliko jednostavnih koraka koje možete primijeniti

Jedite uravnoteženo: više voća, povrća i cjelovitih žitarica, a manje prerađenih šećera i masne hrane

Krećite se redovno: kombinujte hodanje, vježbe snage i druge aktivnosti

Smanjite unos alkohola i slatkih pića

Prestanite pušiti ili barem smanjite broj cigareta

