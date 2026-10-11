Rusija sprema atentate širom Evrope: Na meti direktori vojnih kompanija i proizvođači dronova koji pomažu Ukrajini

Rusija intenzivira tajne operacije širom Evrope, a njene obavještajne službe sve ozbiljnije razmatraju atentate na direktore odbrambenih kompanija i druge civile povezane s vojnom pomoći Ukrajini. Na to upozoravaju evropske obavještajne službe, piše Financial Times – FT.

Oslabiti vojnu pomoć

Prema procjenama evropskih obavještajaca, cilj Moskve je oslabiti vojnu pomoć Kijevu u trenutku kada je rusko napredovanje u Ukrajini usporeno, a ruska ekonomija suočena sa sve većim pritiscima,piše Avaz

Financial Times navodi da su obavještajne službe iz pet evropskih zemalja upozorile na sve agresivnije djelovanje ruske vojne obavještajne službe GRU, koja se povezuje s nizom tajnih operacija na evropskom tlu.

Među potencijalnim metama nalaze se visoki zvaničnici i direktori odbrambenih kompanija, uključujući manje proizvođače dronova i druge firme koje direktno snabdijevaju Ukrajinu vojnom opremom.

Zbog takvih prijetnji njemačke sigurnosne službe pojačale su kontakte s odbrambenom industrijom. Pojedinim direktorima preporučile su dodatne mjere lične zaštite, uključujući angažiranje privatnog osiguranja.Prema pisanju Financial Times, evropske obavještajne službe posebno zabrinjava činjenica da se atentati na civilne mete sve češće razmatraju u ruskim planovima. Takve operacije ranije su smatrane izuzetno rizičnim zbog mogućih političkih i sigurnosnih posljedica.

Ranije otkriven plan atentata

Jedan od slučajeva koji je izazvao posebnu zabrinutost jeste plan atentata na Armina Pappergera (Armin Papperger), izvršnog direktora njemačkog proizvođača oružja Rajnmetal (Rheinmetall).

Američke i njemačke službe još su 2024. godine otkrile ruski plan njegovog ubistva, prema ranijim medijskim izvještajima. Rajnmetal je jedan od značajnih evropskih proizvođača oružja i vojne opreme za Ukrajinu.

Prema novim procjenama evropskih obavještajaca, prijetnje više nisu ograničene samo na čelnike velikih odbrambenih kompanija. Potencijalne mete postaju i manje firme čija proizvodnja direktno utiče na vojne sposobnosti Ukrajine.

Osim prijetnji atentatima, evropske službe bilježe sve više sabotaža, kibernetičkih napada i pokušaja ometanja saobraćajnih i opskrbnih pravaca kojima vojna oprema stiže u Ukrajinu.

Danska obavještajna služba PET nedavno je upozorila da Rusija sve češće pokušava napasti konkretne kompanije iz odbrambene industrije.

Prema procjenama danskih obavještajaca, ruske službe putem društvenih mreža i aplikacija poput Telegrama regrutuju ljude za jednostavne zadatke, kao što su fotografisanje fabrika, skladišta ili vozila.

Prikupljene informacije potom mogu poslužiti za pripremu sabotaža. Angažovane osobe često nemaju nikakvo obavještajno iskustvo, a na saradnju ih motiviše novčana naknada.

Danska služba početkom oktobra upozorila je da su ruske operacije postale konkretnije te da Moskva sada nastoji pogoditi proizvodnju oružja koja direktno utiče na stanje na ukrajinskom ratištu.

Zastrašiti Evropu

Evropski obavještajci procjenjuju da Moskva ovakvim operacijama pokušava ostvariti nekoliko ciljeva.

Osim direktnog ometanja proizvodnje i isporuke oružja Ukrajini, ruske operacije trebale bi zastrašiti direktore i zaposlenike odbrambenih kompanija te povećati troškove njihove zaštite,piše Avaz

Istovremeno, prema tim procjenama, Kremlj nastoji izazvati osjećaj nesigurnosti među evropskim stanovništvom, produbiti podjele među članicama NATO-a i oslabiti političku podršku Ukrajini.

Evropske službe zasad ne procjenjuju da je velika ruska konvencionalna invazija na teritoriju NATO-a neposredna prijetnja. Ipak, upozoravaju da ruske hibridne operacije postaju sve intenzivnije i opasnije.

Moskva redovno odbacuje optužbe zapadnih zemalja da stoji iza sabotaža, pokušaja atentata i drugih tajnih operacija u Evropi.

Facebook komentari