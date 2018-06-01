Neurolog tvrdi da tri svakodnevne navike poboljšavaju pamćenje i kognitivno zdravlje

Naime, neurolog Baibing Cheng podijelio je stručne preporuke, tvrdeći da će ove metode poboljšati kapacitet pamćenja i sposobnost zadržavanja informacija.

Njegova početna preporuka bila je “poučavati ono što naučiš”. To znači dijeljenje svih novih informacija ili vještina koje stekneš s drugima. To bi moglo poboljšati razumijevanje i stvoriti “trajnija” sjećanja.

“Na primjer, ako danas naučite novi koncept, pokušajte ga objasniti prijatelju, partneru ili čak kućnom ljubimcu. Samo bi verbaliziranje pomoglo. Kada nekome objašnjavate informacije, vaš mozak pojačava veze, čineći pamćenje trajnijim”, naveo je.

To je poznato kao prototipni efekt da vas poučavanje prisiljava da dublje obrađujete informacije i poboljšavate razumijevanje i pamćenje.

Njegov drugi prijedlog fokusiran je na istovremeno korištenje više osjetila.

“Broj dva – uključite više osjetila. Umjesto da samo nešto čitate, pokušajte to pjevati naglas, zapisati ili povezati s vizualnim elementom ili pokretom”, ističe.

Što više osjetila uključite, to ćete jače pamćenje formirati. To se temelji na teoriji dvostrukog kodiranja, koja je pokazala da uparivanje informacija s vizualnim slikama značajno poboljšava pamćenje. Jedan snažan primjer toga je tehnika palače sjećanja, koju je i sam koristio tokom studija medicine.

“Ova metoda uključuje povezivanje informacija s poznatim lokacijama, zamišljanje smještaja svake činjenice u različite sobe vaše kuće, a zatim mentalno hodanje kroz njih kako bi se kasnije pronašle informacije”, objašnjava.

Na kraju, predložio je pokušaj pamćenja tokom dužih vremenskih okvira, umjesto pokušaja da se sve postigne odjednom.

“Koristite ponavljanje u prostoru umjesto ‘bubanja’. Dokazano je da pregledavanje informacija u sve većim intervalima tokom vremena učvršćuje dugoročno pamćenje, stoga umjesto da sve zapamtite u jednoj noći, ponovno proučite ključne koncepte nekoliko dana kasnije, zatim sedam dana kasnije pa mjesec dana kasnije”, poručio je, prenosi Klix.

