Mogu da zaborave na stezanje kaiša: Pare će se lijepiti za 3 horoskopska znaka već od 12. januara!

Tokom cijele nedjelje, od 12. do 18. januara 2026. godine, tri horoskopska znaka posebno su pod snažnim astrološkim uticajem koji im donosi finansijski uspjeh, nove prilike i novčane dobitke. Astrolog Kejt Ros poručuje da je sada pravi trenutak da se napravi korak napred ka većim prihodima. Važan astrološki trenutak ove sedmice jeste završetak snažnog stelijuma u Jarcu, koji traje još od početka godine. Energija koja dolazi donosi rezultate dugogodišnjeg planiranja, ali i hrabrost da se preuzme odgovornost za sopstveni finansijski rast. Tri horoskopska znaka kojima će se poboljšati finansije su:

Strijelac

Vreme je za veliku priliku. Mlad Mesec u Jarcu 18. januara, otvara vrata ka finansijskoj nezavisnosti. Donosi sreću, ubrzanje događaja i jasan znak da je vreme da pokrenete projekat, prihvatite investiciju, posao ili zadatak koji vam se pojavljuje ili kažete “da” prilici o kojoj već dugo razmišljate. Iako nagrada možda neće stići odmah, ono što sada započnete ima potencijal da donese dugoročan finansijski uspeh tokom cele godine.

Jarac

Novac dolazi neočekivanim putem. Poznati ste po tradicionalnom pristupu poslu i novcu, ali ova nedelja traži od vas da budete otvoreniji za nekonvencionalna rešenja. Od početka 2026. godine nalazite se pod izuzetno snažnim astrološkim uticajem koji vas podstiče da prepoznate sopstvenu vrednost i konačno krenete ka onome što želite. U subotu, 17. januara, Venera ulazi u Vodoliju, donoseći priliku za zaradu kroz neuobičajene kanale. Iako se završava stelijum u vašem znaku, Mlad Mesec u Jarcu 18. januara dodatno pojačava vašu moć manifestacije. Venera simbolizuje novac, vrednosti i obilje, ali u ovom slučaju traži hrabrost i spremnost na rizik. Ako želite veliki uspeh, morate izaći iz zone komfora.

Vodolija

Univerzum vas vodi ka bogatstvu. Pažljivo pratite znakove oko sebe. U subotu, 17. januara, Sunce u Jarcu se povezuje sa Saturnom u Ribama, donoseći intuitivne uvide i iznenadne finansijske prilike. Saturn se još od 2023. nalazi u vašem polju novca, a sada ulazi u završnu fazu tog ciklusa. To znači da sav trud i strpljenje konačno počinju da se isplaćuju, ali ne nužno na način koji ste očekivali. Poruke kroz snove, meditaciju ili iznenadne ideje sada su jače nego ikada, prenosi „Your Tango“. Ako se oslobodite rigidnih planova i dopustite univerzumu da vas vodi, možete privući novčane nagrade i finansijsku stabilnost kakvu ste dugo priželjkivali, piše naj žena.

Facebook komentari