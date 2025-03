Kardiolozi upozoravaju da je ovo najgora navika za vaše srce

Baš kao što se ulaže u financijsku budućnost, ulaganje u zdravlje srca donosi dugoročne koristi. “Kao što imate mirovinski fond, trebali biste imati i fond za zdravlje”, kaže kardiolog dr. Mahesh Tekriwal za Parade. On naglašava da je ključno usvojiti zdrave navike već u 30-im i 40-im godinama, no čak i kasnije promjene mogu značajno poboljšati zdravlje srca. Jedna od najštetnijih navika koju ističe kao prioritet za prekidanje jest previše sjedenja.Prema kardiologu dr. Rigvedu V. Tadwalkaru, “predugo sjedenje jedna je od najštetnijih navika za srce.” Čak i osobe koje redovito vježbaju mogu imati sjedilački način života ako ostatak dana provode neaktivno. Dr. Tekriwal upozorava: “Sjedilački način života može dovesti do debljanja, loše cirkulacije, visokog krvnog tlaka i povećanog rizika od srčanih bolesti.”

Stoga kardiolozi preporučuju jednostavne načine za povećanje tjelesne aktivnosti. Kardiolog dr. Bradley Serwer predlaže hodanje, vožnju bicikla, plivanje ili vrtlarenje kao jednostavne oblike aktivnosti. Dr. Tekriwal dodaje: “Ustanite i plešite, radite kućanske poslove – samo se krećite!”

Za one s uredskim poslovima dr. Tadwalkar savjetuje kratke pauze za istezanje, stajanje tijekom poziva i korištenje stajaćeg stola jer je važno smanjiti neprekidno sjedenje, a ne oslanjati se samo na jedan trening dnevno.

Pored sjedenja, dr. Tekriwal ističe da su pušenje, loša prehrana, kronični stres, preskakanje liječničkih pregleda i negativan način razmišljanja ključni faktori koji povećavaju rizik od srčanih bolesti. “Pušenje povećava rizik od krvnih ugrušaka i smanjuje protok krvi do srca, dok loša prehrana bogata zasićenim mastima i soli povećava krvni tlak i kolesterol”, objašnjava dr. Tekriwal,piše N1

Također, upozorava da stalni stres može povisiti krvni tlak i izazvati upale, dok preskakanje redovitih pregleda može dovesti do kasnog otkrivanja zdravstvenih problema.

Promjena načina razmišljanja ključna je za dugoročno zdravlje srca. “Ljudi često traže brza rješenja, ali prava promjena dolazi iz održivih, svakodnevnih izbora”, zaključio je dr. Serwer.

