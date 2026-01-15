Zbogom crnim trapericama: Ova boja dominirat će u 2026. godini

S njima ne možete pogriješiti

Moderna verzija traperica u ovoj boji ističe se svojom svestranošću – lako se kombinira s nježnim tonovima, ali i s intenzivnim bojama, čineći svaki look elegantnim i modernim.

Posebno popularan model ove sezone su tamnosive traperice visokog struka i širokih nogavica, koje svojim opuštenim krojem u bedrima i lagano proširenim nogavicama unose dozu ležernosti i dinamike u svakodnevnu garderobu. Iako materijal na prvi pogled djeluje čvrsto, nakon nošenja brzo se prilagođava tijelu i postaje udoban, čime se kombinira klasična elegancija i praktičnost.

Tamnosiva nijansa nudi topliju alternativu crnoj, svojom neutralnošću savršeno se uklapa u minimalističke kombinacije, ali i u one s kontrastnim akcentima, a posebno efektno izgleda u spoju s krem, bež, sivim i crnim tonovima.

Kako nositi tamnosive traperice u 2026.

Za dnevni izgled idealno je kombinirati ih s udobnim puloverima ili finim pletivom, dok je vanjski sloj najbolje odabrati u neutralnim nijansama, poput balonera ili laganih jakni. U večernjim kombinacijama tamnosive traperice daju prostor za sofisticirane dodatke – bluze od svile, elegantni sakoi ili minimalistički topovi u tamnim tonovima ističu njihovu svestranost.

Obuća također može naglasiti stil: od klasičnih gležnjača i mokasinki do cipela s povišenom petom koje vizualno izdužuju noge i podižu eleganciju cijelog outfita, prenosi Raport.

Facebook komentari