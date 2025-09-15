UGG ne izlazi iz mode: Stigao redizajn najpopularnijeg modela

UGG je svjetski poznat modni brend iz Australije, najpoznatiji po svojim čizmama od ovčje kože, koje su postale globalni fenomen. Ovog puta udružio je snage s Liberaidersom kako bi još jednom oživio svoje kultne modele: Tasman i Campfire.

Ova kolaboracija crpi inspiraciju iz putničkog duha osnivača Liberaidersa, Mei Jonga (Yonga), i spaja elemente ulične mode s praktičnim dizajnom, donoseći autentičan spoj različitih estetskih pravaca.

Svaki model nosi prepoznatljiv duh Liberaidersa, kombinirajući tradicionalne UGG materijale s neočekivanim detaljima.

Tasman

Model Tasman ostaje vjeran svojim korijenima u kestenjastoj boji, spajajući mekani antilop s plišanom podstavom od ovčje kože u slip-on silueti stvorenoj za udobnost. Ono što ga izdvaja je vez u narančastoj i svijetloplavoj boji koji se proteže središnjim šavom gornjeg dijela, dajući mu jedinstven plemenski utisak.

S druge strane, model Campfire donosi malo drugačiji pristup. Odlikuje ga slojevita mješavina glatke i teksturirane kože u kontrastnim tonovima. Dizajn je naglašen prepoznatljivim trokutastim motivom brenda Liberaiders i jarko crvenom vezicom na jeziku, što mu daje moderan i funkcionalan izgled.

Kolekcija je već dostupna i prodaje se trenutno u Japanu putem službenih stranica brendova UGG i Liberaiders, a cijene se kreću od 28.600 do 61.600 japanskih jena, odnosno između 165 i 355 eura,piše

