Šta vašu kožu čini starijom?

Slatka zadovoljstva

Ako su slatkiši i zaslađena hrana sastavni dio vaše prehrane, možda bi bilo pametno da se zapitate šta jedete. Nakon unosa šećera u organizam i njegovog ulaska u krvotok, on se vezuje s molekulima proteina, uključujući i one koji ulaze u sastav kolagena i elastina. Ovaj proces vezivanja se naziva glikacija te razgrađuje kolagen i elastin što, zauzvrat, dovodi do opuštanja kože i pojave bora.

Preventivne mjere

Obuzdajte unos ugljenih hidrata što uključuje očigledne poslastice kao što su sokovi i slatkiši, ali i naizgled bezopasne izbore poput meda, bijele riže i bijelog hljeba. Ove namirnice se brzo pretvaraju u šećer u vašem organizmu i ubrzavaju put vaše kože ka glikaciji.

Ako vam se jede nešto slatko, preporučujemo komadić tamne čokolade. Antioksidansi koji se u njoj nalaze mogu vas zaštititi od slobodnih radikala i nestabilnih atoma koji se nalaze u atmosferi i lijepe se na vašu kožu. Također, povećajte unos vitamina C koji pomaže pri generiranju kolagena.

Divlja napetost

Stres vas troši. Kada ste pod intenzivnim ili hroničnim pritiskom, vaš organizam povećava lučenje hormona kortizola koji šteti kolagenu i elastinu i smanjuje mogućnost obnavljanja kože. Štaviše, kada ste pod stresom, mrštite se, a da toga niste ni svjesni. Nakon nekog vremena, ove ponovljene kontrakcije mišića mogu ostaviti trag, i to u formi trajnih linija.

Preventivne mjere

Držite stres i napetost pod kontrolom redovnim hodanjem, koje opušta vaš um i mišiće. Ako nemate vremena za dugotrajne šetnje, razmislite da hodate do kancelarije ili radite bar jednu vježbu iz joge svaku večer.

Česte promjene težine

Debljanje čini i vašu kožu debljom na površini, a višak kilograma može podići nivo inzulina i kortizola, što ima štetno djejstvo po kolagen. Ukoliko se udebljate četiri do šest kilograma, već ćete primijetiti kako vam se koža opušta. Između ostalog, učestalo debljanje i mršavljenje negativno utječe na elastičnost kože te uzrokuje pojavu strija i podvoljka.

Preventivne mjere

Nastojte da zadržite težinu u granicama normale s indeksom tjelesne mase između 18.5 i 24.9.

Gubitak vlažnosti u srednjim godinama

S početkom menopauze žensko tijelo proizvodi manje estrogena. S obzirom na to da estrogen stimulira proizvodnju masti i kolagena u organizmu, koža može postati suha, naboranija i opuštenija.

Preventivne mjere

Najjednostavniji i najjeftiniji način je da što češće vršite hidrataciju kože. Hormonska terapija može otkloniti neke od ovih efekata, ali može proći mnogo vremena dok se ne nađe tačna kombinacija hormona koja će odgovarati vašem organizmu.

Da biste brže postigli željene rezultate, možete razmisliti da odete na tretman na kojem ćete dobiti umetke za kožu – ubacuju se injekcijom i popunjavaju bore i opuštenu kožu. Savjetujemo da se prije toga konsultirate s dermatologom.

Nedostatak sna

Vaša koža se može obnoviti tokom noći, ali ako nedovoljno spavate, koža neće imati dovoljno vremena za obnavljanje. Također, nedostatak sna dovodi vaše tijelo do stresa, što povećava lučenje hormona stresa.

Preventivne mjere

Pokušajte spavati između sedam i osam sati. Za ovo je potrebna disciplina, ali pokušajte tako što ćete isključiti sve elektronske uređaje pola sata prije odlaska u krevet tako da nećete biti stimulirani da ostanete budni. Također, pokušajte spavati na leđima. Ako spavate s glavom u jastuku, to će samo ubrzati nastanak bora.

Tuga

Depresija nema samo utjecaj na vaše ponašanje – ona se može vidjeti i na vašem licu. Tokom vremena, mrštenje može premanentno ostati urezano na licu. Depresija se, isto tako, povezuje i s povećanim nivoom kortizola koji može oslabiti kolagenska vlakna i smanjiti sintezu rasta hormona, što sprečava mogućnost obnavljanja kože tokom noći. Štaviše, kada su ljudi depresivni, oni se manje brinu o sebi.

Preventivne mjere

Da se izborite protiv depresije, redovno vježbajte ili posjetite ljekara, ali samo ako je to prijeko potrebno. Posavjetujte se s ljekarom ima li potrebe da počnete uzimati antidepresive.

Maratonske vježbe

Redovno vježbanje se preporučuje zato što sprečava efekte stresa, što opet godi vašoj koži. Ali oprez – ako učestalo trčite ili vozite bicikl na duge relacije, ne samo da se izlažete prevelikom utjecaju UV zračenja već i trzate i uništavate potpornu strukturu svoje kože.

Preventivne mjere

Nemojte ovo smatrati nekom vrstom upozorenja ili da prestanete s vježbanjem. Većina dermatologa navodi da se ovo, uglavnom, odnosi na sportiste koji imaju ekstreman način vježbi. Trčanje ili vožnja bicikla su dobri za vaše zdravlje, a uvijek nanesite zaštitu od sunca ili hidratantnu kremu, prenosi Avaz.

