Postoji hrana od koje možete biti umorni: Evo koje četiri namirnice vam neće dati potrebnu energiju

Prema nedavnoj studiji na više od 9000 ljudi, gotovo polovica odraslih u SAD-u pati od nedostatka sna, a 25 posto ih je izjavilo da se osjećaju “jako pospano” tijekom dana. Uobičajeni krivci za našu kolektivnu iscrpljenost uključuju depresiju, anksioznost, virusne infekcije i određene lijekove, prema klinici Mayo. Međutim, hrana koju jedete i stvari koje pijete mogu biti još jedan razlog zašto se osjećate umorno tijekom dana, piše Best Life.

Stručnjaci kažu da hranjiva hrana i pića daju energiju potrebnu da ostanete aktivni i radite stvari koje volite. No, od neke hrane možete biti umorni. Čitajte dalje kako biste otkrili mogu li biti krive neke od vaših omiljenih poslastica.

Voće i povrće

Da, voće i povrće je odlično za vas—ali također ima malo kalorija, a ako ne jedete dovoljno kalorične hrane poput mahunarki, cjelovitih žitarica, orašastih plodova i nemasnih proteina, možete se osjećati iscrpljeno. Studija iz 2020. objavljena u Nutrients otkrila je da premalo unosa niskokalorične hrane može rezultirati gubitkom težine, nedostatkom nutritivnih tvari i nedostatkom energije.

– Konzumiranje bogate hrane, koja je niskokalorična, može uzrokovati osjećaj umora jer se fizički zasićujete, ali ne dajete tijelu potrebnu energiju. Mnoge namirnice s velikim volumenom i niskim sadržajem kalorija, poput lisnatog povrća, brokule i drugog povrća s niskim udjelom škroba, pa čak i namirnice poput kokica, imaju puno volumena, ali ne i dovoljno kalorija da vam daju dovoljno energije – kaže Kelsey Kunik, registrirana dijetetičarka i nutricionistička savjetnica za Zenmaster Wellness.

Pića zaslađena šećerom

Nije tajna da su dodani šećeri štetni za vaše zdravlje, a ima ih u puno stvari: od žitarica za doručak i sokova, do slatkiša i gaziranih pića. Dodani šećeri povećavaju rizik od kroničnih bolesti kao što su bolesti srca, dijabetes, pretilost, visoki krvni tlak, kognitivni pad i rak. Osim toga, dodani šećeri mogu uzrokovati umor zbog svog negativnog utjecaja na kvalitetu sna, prema studiji iz 2022. objavljenoj u The American Journal of Lifestyle Medicine. Istraživači preporučuju da dodani šećeri ne čine više od 10 posto vašeg dnevnog unosa kalorija za optimalno zdravlje.

– Ako često pijete pića s dodanim šećerom, vaša bi energija mogla biti izgubljena. Dodani šećeri povezani su s lošom kvalitetom sna i promjenama šećera u krvi zbog kojih se možete osjećati umorno – dodaje Kunik.

Facebook komentari