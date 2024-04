Posljednje pripreme za proslavu 1. maja se privode kraju: Kilogram ćevapa i do 18 KM, a za kilogram piletine do 16 KM

Nisu još svi odlučili gdje će proslaviti Prvi maj, a nije da nema opcija. Okolina Sarajeva obiluje brojnim izletištima. Neki će nastaviti tu tradiciju i dan provesti u prirodi.

“Najbolji krajevi ove moje BiH, ima se gdje tu otići, bez velikih novaca”; “Mislio sam negdje na Stojčevac, eventualno do Konjica da odem, eto to je to”; “Ne idem nigdje, penzioner, ništa”…

U susret Prvom maju najveći promet tradicionalno ostvare tržnice i mesnice. Meso se najviše kupuje. U odnosu na ranije godine, ove godine cijene su znatno skuplje, pa će se tako za kilogram ćevapa izdvojiti do 18 KM, a za kilogram piletine do 16 KM. Međutim, građani ipak ne propuštaju priliku da proslave Prvi maj.

“Mi baš puno štekove danas, za sutra”; “Ne mora to biti roštilj, mi ćemo napraviti sendviče, ponijeti od kuće, sjesti i družiti se”; “Poskupljenja nisu strašna, jedino ta jagnjetina, mi smo bili juče u Jablanici, jest dobra, ali to je to. Moram reći drugu stvar, terasa je puna, restorani rade, iako je jagnjetina toliko, koliko je”.

No, za pojedine cijene nisu presudne. Pa uprkos poskupljenju od desetak posto, mnogi su već spakovali kofere i otputovali u toplije krajeve, Maldivi, Tajland, Zanzibar,piše N1

Muharem Konjalić, turistička agencija:

“Što se tiče aranžmana u našoj ponudi, zaista očekivano. Mi za prvomajske praznike svake godine imamo veliku potražnju, za naše destinacije. Ove godine smo popunili sve aranžmane, imamo 5-6 grupa, neke su već otišle, neke će ići danas ili sutra. Uglavnom veliko interesovanje je bilo, veliki broj putnika, imajući u obzir da naše grupe ne broje veliki broj putnika.”

Sa druge strane, ne manjka turista ni u Sarajevu. Hotelski kapaciteti popunjeni su do 80%.

Adisa Kušundžija, Turistička zajednica KS

“U ovih nekoliko dana poklapaju se dva praznika, vjerski i prvomajski, i onda su gosti već došli. Biće ih više za predstojeći vikend, nego što će ih biti sutra ili prekosutra. Ovo je sigurno 10tak dana kada će promet u turizmu značajno i vidljivo povećati.”

Na promet u turizmu značajan uticaj ostvari i vrijeme. Prvi maj će, najvjerovatnije, biti kišovit.

