SLIJEDI DISKVALIFIKACIJA? Janjušu pukao film, skočio na Ša i nasrnuo nikad ŽEŠĆE – Prekinut sastanak

U toku debate na temu da li treba pristajati na emotivne ucene ili ne, došlo je do sukoba Marka Janajuševića Janjuša i Nenada Aleksića Ša. Naime, Janjuša je iznervirao Nenadov komentar i stav, pa su se verbalno sukobili.

– Moja devojka nema ono što mora da ima, pogotovo u situaciji u kojoj se sada nalazimo. Ona ne može da gleda u njega – rekao je Ša.Ti si sa njom 5 meseci, ali ti njoj ne veruješ – rekao je Janjuš.

– Priča mi Janjuš koji je sve to pričao Aneli – rekao je Ša.Ti si patološki bolesnik, je l’ si ti svestan šta radiš mesecima, dođi sebi idi nešto radi – rekao je Janjuš.

– Ti si luđi 30 puta od mene – rekao je Ša.

– Ti bre imaš 20 sati svađe svaki dan, ne mogu da te slušam više, da te ostavi devojka otišao bi kući. Ne sme niko da ti kaže ništa, imaš 45 godina- rekao je Janjuš.

– Meni je validan onaj koji ne pravi isto što i ja, ti si bre patološki bolestan – rekao je Ša. Razvalio si mozak i tebi i njoj bre – rekao je Janjuš.

Ti si bre dečko nestabilan, gori si 30 puta – rekao je Ša.

– Miona da li se slažeš sa Janjušem? – upitao je Đedović.

– Ne mislim da je u pravu da je bolestan, ali ide u ekstreme. To što on brani nije normalan – rekla je Miona,piše Srbijadanas

– Da li on pribegava emotivnim ucenama samo zato što ne ispoštuješ dogovor koji ste imali? – upitao je Đedović.Ne, nego on ide u ekstreme. Za slikanje smo imali dogovor, ja sam ispoštovala. Da on nije pravio dramu toliku, niko ne bi znao i ne bi bio haos toliki. Ja nisam osoba koja pristaje na ultimatume, naravno da postoji zdrav kompromis, ali nisam osoba koja će da se sklanja kada on meni narede. Odvratno mi se obratio, tim tonom i na taj način. Ja nisam pogledala u Stanislava, okupala sam se i sela tu ispred. – rekla je Miona.

