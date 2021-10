Smanjuju rizik od UPALA I BOLESTI, odlične za DETOKSIKACIJU: Ove namirnice čine čuda za vašu JETRU

Jetra je izuzetno važan organ i jasno je da je opšta zdravstvena prepouka da radimo sve ono što je u našoj moći da je zaštitimo. Jedan od načina prevencije bolesti i očuvanja zdravlja jetre svakako je izbor ishrane koja ima blagotvorne efekte na nju.

Neki od njih jesu i smanjeni rizik od bolesti jetre i karcinoma, detoksikacija, zaštita od toksina, ali i prirodan i zdrav način da pomognete funkcionisanju jetre na najbolji način.Jetra ima izuzetno važne zadatke u našem organizmu, od proizvodnje proteina, do holesterola, stvaranja žuči, do čuvanja vitamina, minerala, čak i ugljenih hidrata. Ona uništava toksine poput alkohola, lekova… I to svakako nije!

Evo koju hranu bi trebalo da konzumirate kako biste održavali jetru zdravom:

Kafa

Kafa uvećava antioksidativne nivoe u jetri, a smanjuje upale. Pomaže u smanjivanju rizika od razvitka bolesti jetre, karcinoma i masne jetre.

Studije su pokazale da pijenje kafe pomaže u smanjivanju rizika od ciroze, ali i rizika od smrti kod ljudi koji imaju hronične volesti jetre. Kafa neutrališe štetne slobodne radikale, a čini se da su njena svojstva definitivno najbolja za jetru.

Čaj

Crni i zeleni čaj mogu pomoći u poboljšanju nivoa enzima i masti. Jedna japanska studija pokazala je da 10 šolja zelenog čaja dnevno ima veze sa poboljšanim markerima krvi kad je u pitanju zdravlje jetre. Ipak, ukoliko neko ima problema sa jetrom, trebalo bi da bude na oprezu, jer su neka istraživanja pokazala i oštećenja kod osoba koje su koristile suplemente s esktraktom zelenog čaja.

Grejpfrut

Antioksidansi u grejpfrutu štite jetru tako što smanjuju upale i povećavaju mehanizme zaštite.

Borovnice i brusnice

Bobice su bogate antioksidansima, što pomaže prilikom prevencije oštećenja jetre. Bobičasto voće može pomoći u poboljšanju imunog i antioksidativnog odgovora.

Grožđe

Studije koncentrisane i na životinje i na ljude kao ispitanike pokazale su da grožđe i koštice grožđa povećavaju zaštitu jetre, uvećavaju nivo antioksidanasa i imaju protivupalna svojstva.

Sok od cvekle

Sok od cvekle je blagotvoran za organizam, a pogodan je za oksidativnu zaštitu jetre, kao i povećanje prirodnih enzima za detoksikaciju.

Orasi

Konzumiranje orasa je povezano sa poboljšanjem nivoa enzima kad je u pitanju jetra, i obratno, nizak unos oraha često je povezan sa većim rizikom od razvitka bolesti jetre.

Maslinovo ulje

Konzumacija maslinovog ulja pomaže smanjenju nivoa masti u jetri, povećanje protoka krvi i poboljšanje nivoa enzima jetre.

Masna riba

Masna riba je bogata omega-3 kiselinama, što je benefit za jetru,piše Glossy

