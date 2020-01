Hrana za dušu: Špagete sa bijelim lukom i maslinovim uljem

Pripremamo špagete na sasvim drugačiji način, koji se znatno razlikuje od tipičnih recepata kada se pomene ova tjestenina. Ovo italijansko jelo ima poseban dodatak, a tako je jednostavno za napraviti i prije svega niskokalorično. Ne razočaravajte se kada čujete da su glavni elementi maslinovo ulje i bijeli luk, jer oni čine da špagete budu veoma ukusne.

Sve što treba jeste da pripremite nekoliko neophodnih sastojaka i izdvojite desetak minuta svog vremena da biste sebe na kraju nagradili fantastičnim jelom koje ne goji.

Sastojci:

¼ šolje maslinovog ulja

1 pakovanje špageta

3 čena bijelog luka, sitno isjeckanih

so po želji

malo mljevene paprike

2 kašike svježe iseckanog peršuna

Upustvo za pripremu:

Sipajte vodu u šerpu, dodajte malo soli i stavite špagete da se kuhaju. Za barenje špageta potrebno je 5-10 minuta. Potom ostavite da to proključa, a u međuvremenu u tiganju pripremite sos. On treba da sadrži maslinovo ulje, bijeli luk i papričicu. Sve to izdinstajte na tihoj vatri. Nakon pripreme sosa, sjedinjite ga sa špagetama i kao dekoraciju dodajte peršun, piše “Wannabe magazine“.

