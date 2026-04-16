Američki Senat podržao Trumpovu vojnu kampanju protiv Irana

Većina američkog Senata podržala je u srijedu vojnu kampanju predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana, glasajući protiv rezolucije koju su predvodili demokrati, a koja je imala za cilj zaustaviti rat dok ga ne odobri Kongres.

Senat je sa 52 prema 47 glasova odbio da razmatra rezoluciju o ratnim ovlastima, čime je potvrđena kontinuirana podrška njegove stranke politici republikanskog predsjednika, više od šest sedmica nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran.

Trump je u intervjuu za Fox Business Network, snimljenom u utorak i emitovanom u srijedu, izjavio da je rat blizu kraja. Istog dana, načelnik vojske Pakistana doputovao je u Teheran u pokušaju da spriječi obnovu sukoba, nakon što su mirovni pregovori tokom vikenda završeni bez dogovora.

Ovo je četvrti put da su demokrati od početka rata inicirali glasanje u Senatu o mjerama vezanim za ratne ovlasti, ali su svi pokušaji propali zbog protivljenja gotovo svih republikanaca, osim senatora Rand Paula.

Paul, poznat po zalaganju protiv prekomjerne vojne potrošnje i za striktno tumačenje Ustava, bio je jedini republikanac koji je podržao rezoluciju. Jedini demokrata koji je glasao protiv bio je senator John Fetterman, dok republikanski senator Jim Justice nije glasao.

Iako Kongres SAD prema Ustavu ima ovlaštenje da objavi rat, predsjednici iz obje stranke dugo smatraju da se to ograničenje ne odnosi na kratkoročne vojne operacije ili situacije u kojima je zemlja suočena s neposrednom prijetnjom, pišu Vijesti.

