Trump: Nakon 34 godine došao je i taj trenutak…

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će lideri Libana i Izraela održati pregovore, vjerovatno danas, prvi put nakon više desetljeća.

Trump je objavio poruku na Truth Socialu malo prije ponoći u srijedu u Washingtonu:

– Pokušavamo osigurati malo prostora za predah između Izraela i Libana. Prošlo je jako dugo otkako su dvojica lidera razgovarala, oko 34 godine. To će se dogoditi sutra. Lijepo! Predsjednik DJT.

Ova izjava dolazi nakon što su Liban i Izrael ranije ove sedmice održali svoje prve diplomatske razgovore u više od tri desetljeća, pišu Vijesti.

