Maj 2026. je mjesec velikih para: 3 znaka kojima se novčanik puni, ali jedna odluka mijenja sve

Finansijski horoskop za maj: Tri znaka koja će plivati u novcu.

Dok priroda u maju cvijeta, za neke će procvjetati i bankovni račun.

Zvijezde su se poklopile tako da će maj 2026. ostati upamćen po ozbiljnim dobicima, ali kosmos ne daje ništa „na lijepe oči“.

Za tri znaka Zodijaka novac je nadohvat ruke, ali samo ako u pravom trenutku prelome i donesu odluku koja im već dugo stoji nad glavom.

Bik: Naplata starog truda

Vaš finansijski horoskop za maj signalizira da je vrijeme da prestanete da budete skromni i zatražite ono što vam pripada.

Planete aktiviraju vaše polje ličnih prihoda, donoseći priliku za značajan bonus ili zaostalu isplatu.

Ključna odluka: Morate preseći saradnju sa osobom koja crpi vaše resurse bez adekvatne novčane naknade.

Samo ako oslobodite taj prostor, otvoriće se put za stabilan priliv novca koji će trajati do kraja godine.

Djevica: Pametno upravljanje kapitalom

Mnoge Djevice će osjetiti da im se kupovna moć povećava već u prvoj polovini mjeseca.

Zvijezde vam šalju šansu za dodatni prihod kroz hobi ili znanje koje do sada niste komercijalizovali.

Ključna odluka: Vrijeme je da prestanete sa sitnim trošenjem i uložite u dugoročnu investiciju o kojoj mjesecima razmišljate.

Bilo da je riječ o nekretnini ili kursu, taj finansijski potez će vam doneti višestruki povraćaj uloženih sredstava.

Strijelac: Proboj na tržištu

Strijelčevi će u maju osjetiti pravu ekspanziju kada je u pitanju poslovni budžet.

Očekuje vas ponuda koja uključuje stranu valutu ili rad na projektu koji ima visok profitni potencijal.

Ključna odluka: Morate da prihvatite rizik i pređete na potpuno nov način poslovanja koji podrazumijeva više digitalne slobode.

Odustajanje od stare, „sigurne“ rutine biće onaj okidač koji će vaš novčanik učiniti debljim nego ikada ranije.

Kada je najbolje vreme za prodaju nekretnina u maju?

Period punog meseca donosi najbolju tržišnu cenu i najbržu realizaciju ugovora.

Da li je maj povoljan za podizanje kredita?

Samo ako je u pitanju povoljna kamata za investiciju koja će generisati novu vrednost, a ne za potrošnu robu, piše Krstarica.

