Šaka supernamirnice smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska za 30 posto

Visok krvni pritisak, odnosno hipertenzija, smatra se najvećim pojedinačnim metaboličkim faktorom rizika za preranu smrt, jer može dovesti do srčanog i moždanog udara, zatajenja bubrega i demencije.

Širin Kasam, gostujuća profesorica sa Univerziteta u Winchesteru, i Dagfin Oune, naučni saradnik s Imperial Collegea u Londonu, u tekstu za portal „The Conversation“ objasnili su da je ishrana ključna za regulisanje krvnog pritiska.

Istakli su da na većinu slučajeva visokog krvnog pritiska utiču životne navike i način ishrane.

„To znači da promjene u ishrani mogu značajno uticati na rizik od razvoja hipertenzije“, napisali su.

Njihovo najnovije istraživanje potvrđuje da i male promjene mogu donijeti rezultate. Otkrili su da je već jedna porcija orašastih plodova dnevno povezana s manjim rizikom od hipertenzije. Iako je poznato da biljna ishrana generalno smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska, specifičan uticaj orašastih plodova do sada nije bio detaljno istražen, piše Index.

Pozitivan efekat pokazuju i druge biljne namirnice. Konzumiranje 800 grama voća i povrća dnevno, što odgovara otprilike deset porcija, smanjuje rizik od hipertenzije za 11 posto. Istraživanje je također pokazalo da su integralne žitarice, poput smeđe riže, zobi i integralnog hljeba, povezane s 26 posto manjim rizikom, dok mahunarke taj rizik smanjuju za 16 posto, a soja za 19 posto.

Šaka orašastih plodova za 26 posto manji rizik

Studija objavljena u časopisu „British Journal of Nutrition“ objedinila je podatke 143.000 ljudi, od kojih je 20.665 imalo hipertenziju. Rezultati su pokazali da konzumiranje otprilike jedne šake orašastih plodova dnevno, odnosno 30 do 35 grama, smanjuje rizik od razvoja visokog krvnog pritiska za 26 posto u poređenju s osobama koje ih uopće ne jedu,piše Vijesti

Istraživači objašnjavaju i mehanizme kojima biljna hrana utiče na krvni pritisak. Bogata je kalijem, koji podstiče izbacivanje natrija i opušta krvne sudove. Sadrži i vlakna koja hrane crijevne bakterije, a one zatim proizvode kratkolančane masne kiseline, jedinjenja koja su također povezana s nižim krvnim pritiskom.

Pored toga, mnoge biljke sadrže L-arginin i nitrate, koje tijelo pretvara u azot-monoksid, koji širi krvne sudove, kao i polifenole koji također doprinose regulaciji krvnog pritiska.

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