Kako da zgusnete grašak bez zaprške

Ako želite zdraviju verziju jela, sa manje masnoće i kalorija, a da ipak zadržite pun, domaći ukus, postoji nekoliko prirodnih načina kojima ćete postići savršenu gustinu graška.

Prirodni načini da zgusnite grašak:

1. Duže krčkanje — gustina bez dodataka

Najjednostavniji i najtradicionalniji način je da gulaš lagano kuvate duže vrokeme. Kako tečnost postepeno isparava, sos postaje gušći i puniji. Bitno je samo povremeno promiješati, kako bi se spriječilo lijepljenje za dno šerpe.

2. Povrće kao prirodni zgušnjivač

Povrće poput krompira, šargarepe ili bundeve tokom kuvanja oslobađa skrob, koji prirodno zgušnjava sos. Možete ga ostaviti u komadima ili pred kraj dio povrća izvaditi, ispasirati i vratiti u šerpu – rezultat je kremast i ukusan gulaš.

3. Mljeveni orasi i sjemenke

Sitno mljeveni orasi, bademi ili semenke (npr. lan ili suncokret) mogu poslužiti kao odličan zgušnjivač. Oni se lako povezuju sa sosom i daju mu punoću — uz blagu, finu aromu.

4. Paradajz pasta ili pire

Par kašika paradajz paste učiniće sos gušćim i dubljeg ukusa. Ovo je posebno praktično ako volite lagano kiselkastu notu u gulašu.

5. Mješavina brašna i vode

Ako želite da izbjegnete zapršku, ali ne i brašno — pomiješajte ga sa malo hladne vode dok ne dobijete glatku smjesu. Zatim je polako umiješajte u gulaš. Kukuruzni skrob je još jednostavnije rješenje jer se brzo razlaže bez grudvica.

6. Prezle – tajni dodatak naših baka

Mala količina prezli može da zgusne sos bez promjena u ukusu. Samo nemojte pretjerati – dovoljna je jedna kašika.

7. Odstraniti višak tečnosti

Još jedno rješenje je da višak sosa jednostavno odstranite. Tako će preostali dio biti gušći, a izdvojena tečnost može poslužiti kao savršen sos za prilog.

Dodavanje mliječnih proizvoda

Pavlaka, kisela pavlaka ili grčki jogurt stvoriće divno kremastu strukturu. Dodajte ih pred sam kraj kuvanja i nemojte dugo kuvati da se ne zgrudvaju,pišu Nezavisne

Kako do savršenog gulaša – mali, ali važni savjeti:

Strpljenje je ključ – sporo krčkanje donosi najbolji ukus

Birajte kvalitetne sastojke – posebno meso i povrće

Ne zaboravite začine – paprika, lovor, kumin i svježe bilje daju dušu jelu

Gulaš može biti bogat, mirisan i savršeno kremast i bez klasične zaprške. Isprobajte ove tehnike i uživajte u zdravijem obroku, koji i dalje miriše na pravu domaću kuhinju. Vaša porodica će sigurno primetiti razliku – a vi ćete znati da ste napravili pametniji izbor.

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