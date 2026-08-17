EU sprema dosad najjače sankcije Rusiji

“Sankcije EU-a već su skupo stajale Rusiju, uskraćujući njenu ratnom stroju više od milijardu eura, a za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije i dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih od početka rata”, rekla je za njemački dnevni list Die Welt,pišu Vijesti

“Nakon što budu usvojene, odmah će povećati ukupan broj sankcioniranih ruskih subjekata za trećinu. Pritisak mora nastaviti rasti sve dok Moskva ne okonča rat.”

Kallas nije iznijela dodatne pojedinosti o vremenu uvođenja ni o sadržaju novog paketa sankcija.

EU je u julu odobrila svoj najnoviji paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uvodeći ograničenja u bankarskom sektoru i mrežama povezanima s kriptovalutama.

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