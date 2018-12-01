Insulinska rezistencija je stanje koje zahtijeva pažljivo planiranje ishrane, a upravo doručak igra ključnu ulogu u stabilizaciji nivoa šećera u krvi tokom dana. Nakon noćnog posta, organizam je posebno osjetljiv na nagle skokove glukoze, zbog čega je važno izabrati obrok koji će obezbijediti stabilnu energiju, produžiti osjećaj sitosti i spriječiti kasnije napade gladi.
Zašto je doručak presudan kod insulinske rezistencije
Kada se dan započne obrokom bogatim rafinisanim ugljenim hidratima, poput bijelog hljeba, peciva ili slatkiša, dolazi do brzog porasta šećera u krvi, a zatim i naglog pada. Ovaj proces izaziva umor, razdražljivost i potrebu za dodatnim unosom hrane, što može dodatno pogoršati stanje.
S druge strane, pravilno izbalansiran doručak pomaže u:
stabilizaciji nivoa glukoze
smanjenju lučenja insulina
kontroli apetita tokom dana
prevenciji prejedanja
Idealan doručak za osobe koje se bore sa insulinskom rezistencijom
Stručnjaci ističu da doručak za osobe sa insulinskom rezistencijom treba da sadrži kombinaciju proteina, zdravih masti i vlakana. Ova kombinacija usporava varenje i omogućava postepeno oslobađanje energije.
Najbolje namirnice za jutarnji obrok:
1. Proteini
jaja
grčki jogurt bez dodatog šećera
mladi sir
piletina ili ćuretina
Proteini su ključni jer produžavaju osjećaj sitosti i sprečavaju nagle skokove šećera.
2. Zdrave masti
avokado
orašasti plodovi (bademi, orasi, lješnici)
sjemenke (lan, čia, suncokret)
Masti dodatno usporavaju apsorpciju glukoze i daju energiju.
3. Vlakna
povrće (krastavac, paradajz, spanać)
integralne žitarice u umjerenim količinama
bobičasto voće
Vlakna pomažu regulaciji šećera i poboljšavaju varenje.
Primjer idealnog doručka
Jedan od najboljih izbora je kombinacija koja uključuje:
2 kuvana ili pečena jaja
šaku svježeg povrća
nekoliko badema ili oraha
krišku integralnog hljeba
Alternativa može biti:
grčki jogurt sa čia sjemenkama i borovnicama
omlet sa povrćem i malo sira
proteinski smuti bez dodatog šećera
Namirnice koje treba izbjegavati
Osobe sa insulinskom rezistencijom trebalo bi da izbjegavaju:
bijeli hljeb i peciva
slatke pahuljice i granole
zaslađene napitke i sokove
industrijske namaze i slatkiše
Ove namirnice brzo podižu nivo šećera u krvi i dovode do naglog pada energije.
Kako doručak utiče na napade gladi?
Kada je doručak bogat proteinima i mastima, nivo šećera u krvi ostaje stabilan, što znači da nema naglih padova koji izazivaju želju za slatkišima. Upravo zato osobe koje pravilno započnu dan rjeđe osjećaju potrebu za grickalicama i lakše kontrolišu unos hrane.