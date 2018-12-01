Insulinska rezistencija je stanje koje zahtijeva pažljivo planiranje ishrane, a upravo doručak igra ključnu ulogu u stabilizaciji nivoa šećera u krvi tokom dana. Nakon noćnog posta, organizam je posebno osjetljiv na nagle skokove glukoze, zbog čega je važno izabrati obrok koji će obezbijediti stabilnu energiju, produžiti osjećaj sitosti i spriječiti kasnije napade gladi.

Zašto je doručak presudan kod insulinske rezistencije

Kada se dan započne obrokom bogatim rafinisanim ugljenim hidratima, poput bijelog hljeba, peciva ili slatkiša, dolazi do brzog porasta šećera u krvi, a zatim i naglog pada. Ovaj proces izaziva umor, razdražljivost i potrebu za dodatnim unosom hrane, što može dodatno pogoršati stanje.

S druge strane, pravilno izbalansiran doručak pomaže u:

stabilizaciji nivoa glukoze

smanjenju lučenja insulina

kontroli apetita tokom dana

prevenciji prejedanja

Idealan doručak za osobe koje se bore sa insulinskom rezistencijom

Stručnjaci ističu da doručak za osobe sa insulinskom rezistencijom treba da sadrži kombinaciju proteina, zdravih masti i vlakana. Ova kombinacija usporava varenje i omogućava postepeno oslobađanje energije.

Najbolje namirnice za jutarnji obrok:

1. Proteini

jaja

grčki jogurt bez dodatog šećera

mladi sir

piletina ili ćuretina

Proteini su ključni jer produžavaju osjećaj sitosti i sprečavaju nagle skokove šećera.

2. Zdrave masti

avokado

orašasti plodovi (bademi, orasi, lješnici)

sjemenke (lan, čia, suncokret)

Masti dodatno usporavaju apsorpciju glukoze i daju energiju.

3. Vlakna

povrće (krastavac, paradajz, spanać)

integralne žitarice u umjerenim količinama

bobičasto voće

Vlakna pomažu regulaciji šećera i poboljšavaju varenje.

Primjer idealnog doručka

Jedan od najboljih izbora je kombinacija koja uključuje:

2 kuvana ili pečena jaja

šaku svježeg povrća

nekoliko badema ili oraha

krišku integralnog hljeba

Alternativa može biti:

grčki jogurt sa čia sjemenkama i borovnicama

omlet sa povrćem i malo sira

proteinski smuti bez dodatog šećera

Namirnice koje treba izbjegavati

Osobe sa insulinskom rezistencijom trebalo bi da izbjegavaju:

bijeli hljeb i peciva

slatke pahuljice i granole

zaslađene napitke i sokove

industrijske namaze i slatkiše

Ove namirnice brzo podižu nivo šećera u krvi i dovode do naglog pada energije.

Kako doručak utiče na napade gladi?

Kada je doručak bogat proteinima i mastima, nivo šećera u krvi ostaje stabilan, što znači da nema naglih padova koji izazivaju želju za slatkišima. Upravo zato osobe koje pravilno započnu dan rjeđe osjećaju potrebu za grickalicama i lakše kontrolišu unos hrane.

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