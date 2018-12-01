Građani BiH će uskoro plaćati 20 eura za ulazak u Hrvatsku?

Hrvatska uspješno provodi novi evropski Sistem ulaska i izlaska (EES) na svojim graničnim prelazima, a zahvaljujući dugotrajnim pripremama nije zabilježila veće poteškoće u njegovoj primjeni. To je nakon sastanka u Briselu izjavio hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.

Prema njegovim riječima, Hrvatska je među prvim državama Evropske unije koje su uvele EES, sistem koji elektronski evidentira ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice EU. Do sada je na nivou Evropske unije registrovano oko 110 miliona putnika, dok je više od 50.000 osoba dobilo zabranu ulaska iz sigurnosnih razloga. U Hrvatskoj je ulazak odbijen za više od 5.000 osoba, što čini oko 11 posto svih zabrana na području EU.

Božinović je naglasio da novi sistem predstavlja važan iskorak u jačanju sigurnosti vanjskih granica Evropske unije te poručio da je Hrvatska spremna i za uvođenje sistema ETIAS, koji će se odnositi i na građane Bosne i Hercegovine.

Prema trenutnim najavama, ETIAS bi trebao početi s primjenom početkom naredne godine. Građani BiH, kojima za ulazak u zemlje Šengena nije potrebna viza, prije putovanja će morati ispuniti online zahtjev i platiti naknadu od 20 eura (oko 39 KM). Odobrenje će važiti tri godine ili do isteka pasoša, ako on istekne ranije.

Ministar je također poručio da Evropska unija treba snažnije koristiti viznu politiku u borbi protiv ilegalnih migracija, ističući da dio migranata u zemlje u okruženju dolazi legalno avionskim linijama, a zatim pokušava nezakonito preći granicu prema državama članicama EU,pišu Vijesti

Šta su EES i ETIAS?

EES (Entry/Exit System) je novi digitalni sistem Evropske unije koji automatski registruje ulazak i izlazak državljana zemalja koje nisu članice EU. Umjesto pečata u pasošu, na granici se elektronski evidentiraju podaci o putniku, uključujući fotografiju i otiske prstiju. Cilj je efikasnija kontrola granica, otkrivanje osoba koje prekorače dozvoljeni boravak i veća sigurnost.

ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) nije viza, već elektronsko odobrenje za putovanje. Građani BiH će prije putovanja u šengenski prostor morati online podnijeti zahtjev, platiti naknadu i dobiti odobrenje prije polaska. Većina zahtjeva trebala bi biti obrađena u kratkom roku, a odobrenje će važiti tri godine. ETIAS neće mijenjati bezvizni režim, ali će predstavljati dodatnu sigurnosnu provjeru prije ulaska u Evropsku uniju.

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