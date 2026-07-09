Iznenađujuća stvar koju trebate uraditi prije nego što prerežete dinju

Hladna i sočna dinja mnogima je nezaobilazan izbor tokom vrućih dana, bilo kao samostalna namirnica, dio voćnih salata ili u kombinaciji sa slanim dodacima.

Ipak, postoji jedan korak koji mnogi preskaču prije rezanja dinje, a to je njeno pranje. Iako se kora dinje ne jede, stručnjaci upozoravaju da je važno dobro je oprati prije nego što nožem prerežete plod.

Stručnjak za sigurnost hrane Bill Marler godinama tuži ljude zbog dinje. Jedna od najvećih nedavnih epidemija dogodila se 2023. godine, kada je u SAD-u i Kanadi oboljelo gotovo 600 ljudi, a osam ih je umrlo.

Problem može predstavljati kora dinje. Mrežasta kora pogodna je površina za zadržavanje bakterija.

“Za razliku od većine proizvoda, bakterije ne stoje samo na površini dinje nakon berbe, one tamo rastu. To se može dogoditi u bilo kojem trenutku između berbe i kupovine u marketu”, navodi.

Ako se dinja ne opere prije rezanja, nož može prenijeti bakterije s kore na unutrašnjost ploda. Budući da se dinja uglavnom jede sirova, ne postoji postupak kuhanja kojim bi se bakterije mogle ukloniti.

Kako pravilno oprati dinju

Kalifornijski savjetodavni odbor za dinje (CCAB) i USDA imaju preporuke za čišćenje dinja i drugog voća s mrežastom, grubom korom. Za razliku od većine voća i povrća, kod dinje nije dovoljno samo kratko ispiranje vodom.

“Kako biste smanjili rizik od unakrsne kontaminacije, koristite četku za povrće i temeljito operite dinje pod mlazom vode prije rezanja”, preporučuje USDA.

CCAB navodi da se može koristiti ista vrsta četke koja se obično koristi za čišćenje krompira prije kuhanja.

Osim same dinje, važno je očistiti i nož te dasku za rezanje kako bi se smanjila mogućnost unakrsne kontaminacije.

Šta je s narezanom dinjom

Nije potrebno pojedinačno prati svaku krišku ili kockicu dinje, ali treba imati na umu da se kod već narezanog voća ne može uvijek znati je li dinja prije pakovanja pravilno oprana.

Ipak, statistički je malo vjerovatno da će doći do zaraze salmonelom iz dinje. Uz pravilno pranje cijelog ploda prije rezanja, ljubitelji ovog ljetnog voća mogu nastaviti uživati u njegovom okusu, prenosi Klix.

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